Cunegundes despiroca de vez e toma banho de dinheiro · .

Romeu (Klebber Toledo) realizará o sonho de Cunegundes (Elizabeth Savala) de mergulhar em uma banheira cheia de notas em Êta Mundo Bom!. Em vez de pagar a dívida da fazenda, a Boca de Fogo usará o dinheiro da compra da propriedade para tomar um banho de dinheiro. As cédulas, porém, vão acabar indo embora em uma ventania.

Assim como o tio Patinhas costuma nadar entre suas moedas de ouro, a mulher de Quinzinho (Ary Fontoura) desejará se banhar na bufunfa a fim de atrair a bonança para sua vida. Ela não pensará duas vezes em usar o malote cheio de grana do pretendente de Mafalda (Camila Queiroz) para satisfazerseus anseios.

O golpista seguirá os conselhos de Pancrácio (Marco Nanini) e aparecerá na chácara com maços e mais maços de verdinhas para convencer a família de Filomena (Débora Nascimento) de que realmente está rico.

“Aquele dinheirão que vosmecê trouxe. Mais tarde nós havemos de assinar o contrato. Ele há de ser meu. Mas quando Inácio [Mauro Mendonça] voltar, há de levar o dinheiro para o banco para quitar nossa dívida. Seu Romeu, eu preciso do dinheiro para realizar o meu sonho. Eu quero tomar banho numa banheira cheia de dinheiro”, implorará a mãe de Quincas (Miguel Rômulo).

Em seguida, o folhetim de Walcyr Carrasco mostrará a megera dentro de uma tina com as duas filhas e Eponina (Rosi Campos) despejando a grana sobre o seu corpo. “Só vosmecê para inventar uma coisa dessas”, reclamará a solteirona.

E o vento levou…

Ambiciosa, a jararaca ainda tentará convencer a personagem de Camila Queiroz a aceitar mais um pedido de noivado feito por Romeu. “Fica com ele, minha filha. Vê como ele é bom. Ajudou vossa mãe a realizar o sonho da vida dela que é tomar banho de dinheiro”, emendará a caipira.

“Ah, me desculpa, que nem dona Anastácia [Eliane Giardini] que é milionária há de tomar banho de dinheiro”, interromperá novamente Eponina. “Vosmecê que é tonta e que não sabe das coisas. É claro que deve tomar escondida porque rico gosta de dinheiro. Agora ponha tudo”, ordenará Cunegundes, antes de enxotar as suas damas de companhia.

Com ela sozinha e todo o dinheiro espalhado pelo banheiro, um forte vendaval abrirá a janela de repente e levará as notas embora. “O vento, volta aqui”, gritará a sogra de Dita (Jennifer Nascimento) nos próximos capítulos da produção que a Globo reprisa no Vale a Pena Ver de Novo.

