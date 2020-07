Curado do coronavírus, sertanejo Zé Neto se emociona ao reencontrar filhos; veja vídeo · .

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, se emocionou ao reencontrar os filhos José, de dois anos, e a recém-nascida Angelina após ficar duas semanas em isolamento social por ter contraído o coronavírus (Covid-19). Curado da doença, o cantor voltou para casa e registrou em vídeo o momento de sua chegada e do primeiro abraço com os herdeiros. “Depois de 14 dias [vou] ver minha família”, celebrou ele.

“Voltando para a casa agora, graças a Deus, curado! Vamos ver a reação do Zezinho”, disse o artista, se referindo ao filho mais velho. No vídeo publicado no Instagram, ele é recebido pelo menino com um abraço. Em seguida, sua mulher, Natália Toscano, chega com a bebê de pouco mais de um mês no colo. Depois, o sertanejo aparece pulando em uma cama elástica com José e mais uma criança.

O músico foi diagnosticado com coronavírus no dia 27 de junho e se comunicou com os fãs através das redes sociais. “Passando aqui para dar uma satisfação para vocês. Todo mundo já está sabendo: eu e meu pai testamos positivo para Covid-19. Estamos aqui isolados. Se Deus quiser, logo vamos poder voltar à nossa vida normal de novo”, declarou ele.

Internautas criticaram o fato da dupla Zé Neto & Cristiano ter quebrado a regra de distanciamento social para fazer shows no YouTube. Em 6 de junho, a dupla realizou a Live do Barretão, a terceira durante o período da quarentena.

“Ninguém é 100% perfeito. Todo mundo está sujeito a erro”, rebateu ele na época em que a notícia foi dada. “Infelizmente, essa doença não permite erros. Então, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu, talvez, tenha cometido: se cuidem, fiquem em casa, porque é realmente muito sério”, alertou.

Confira o reencontro do cantor com a família no vídeo abaixo:





