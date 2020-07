Curiosidades: Principais Instituições de Língua Portuguesa

A Língua Portuguesa, falada por mais de 250 milhões de pessoas ao redor do mundo, conta com diversas organizações reguladoras. Confira as principais instituições de Língua Portuguesa abaixo.

Como mencionado, as instituições de Língua Portuguesa são muitas. Nesse sentido, apresentaremos algumas delas, cujos objetivos gerais envolvem a valorização da língua, das culturas a ela relacionadas, e a facilitação da relação diplomática entre os países associados, quando se trata de instituição internacional.

Entre as principais instituições figuram a CPLP, a ABL, o IILP e o FORPALOP.

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

A CPLP consiste em uma organização de países que têm o português como língua oficial. Nesse sentido, a Comunidade possui como objetivo principal a cooperação entre os Estados-Membros na concertação político-diplomática e na materialização de projetos.

São nove os países integrantes da CPLP, assim, compõem a organização Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

Academia Brasileira de Letras (ABL)

Por sua vez, a ABL, como seu nome anuncia, é uma instituição exclusivamente brasileira. Essa instituição cultural foi inaugurada em 20 de julho de 1897 e é sediada no Rio de Janeiro.

A ABL tem como principal objetivo o cultivo da língua e da literatura nacional, de modo que apresenta diversas ações no sentido de valorizar os escritores brasileiros, que compõem massivamente o seu corpo.

A Academia conta com 40 membros efetivos e perpétuos e 20 membros correspondentes estrangeiros. Saiba mais sobre a ABL aqui.

Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP)

O IILP é Instituição da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, que goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia científica, administrativa e patrimonial.

Nesse sentido, o IILP possui projetos de valorização do português seguindo as diretrizes da CPLP. Assim, possui entre seus projetos o Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa (VOC) e a Revista Platô (periódico internacional semestral).

Saiba mais sobre o VOC aqui.

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (FORPALOP)

O “Grupo dos Cinco”, então grupo informal, em uma reunião em Luanda (no ano de 2014) decidiu pela formação do FORPALOP, uma organização política e diplomática voltada para países africanos de que possuem o português como língua oficial.

Nesse sentido, entre as principais instituições de Língua Portuguesa está uma organização exclusivamente africana, que tem como objetivo proporcionar o diálogo entre países africanos falantes de português.

Desse modo, fazem parte dessa organização: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

