Andréia Sadi, repórter que cobre o cenário político na Globo, admitiu que o cabelo de seu colega Guga Chacra, principal comentarista de política internacional da emissora, a desconcentra. O especialista em assuntos de Oriente Médio já virou motivo de piada nas redes sociais pelos fios descabelados. “Eu falo: ‘Dá uma penteada'”, entregou a profissional em entrevista para o Saia Justa, no GNT, nesta quarta-feira (15).

A jornalista caiu na risada ao opinar sobre o visual do colega de trabalho. Mônica Martelli questionou se o desalinho do profissional era proposital e feito com cera. “A gente acha que é de propósito [risos]. Já virou a marca dele”, considerou.

“Tem dias que ele me desconcentra. Eu não consigo prestar atenção no que eu tenho que falar porque estou olhando para o cabelo dele [risos]. E falo: ‘Guga, não dá’. Não tem a menor condição [risos]'”, divertiu-se, arrancando risadas de Astrid Fontenelle.

Em conversa descontraída com Pitty e Gaby Amarantos, a jornalista entregou curiosidades pouco conhecidas uma vez que ela é discreta e reservada em sua vida pessoal. Elogiada por sua beleza, a profissional entregou que não é uma mulher vaidosa.

“Tive que aprender a ter uma vaidade porque tenho que casar minha imagem com aquilo que estou falando, para a minha imagem não chamar mais atenção do que a notícia e a informação”, disse.

Guga Chacra: cabelo despenteado desconcentra

Andréia confessou que aprendeu o básico dos cuidados com a beleza quando começou a trabalhar na televisão. “Como tirar a maquiagem. Eu sou essa pessoa: eu chegava em casa e dormia de maquiagem. Eu não faço mais isso, eu não posso porque no dia seguinte é um trabalho para tirar. Fora os cuidados com a pele. Tenho um monte de amigas que acham isso um absurdo e com razão, porque faz mal para a pele”, declarou.

A profissional entregou que durante a pandemia deixou “tudo isso” de lado, pois o noticiário e a rotina em quarentena exigiram muito dela. “Comecei a cuidar das coisas da casa e pouco antes dos jornais [ao vivo], eu estava limpando o banheiro, varrendo e lavando a louça”, contou.

Por não ser tão vaidosa, ela contou que até seus seguidores a questionam sobre sua rotina de beleza. “Lembro de uma vez que uma pessoa escreveu no meu Insta: ‘Sadi, por que você não faz a unha?’. Pensei: ‘Meu Deus, estou pensando se tenho que dormir, tomar banho ou comer’. Qual dessas coisas vou conseguir fazer hoje?”, comentou.

“Nunca fui de fazer a unha. A minha cabeça é tão prática, que penso: ‘Eu vou ter que tirar o esmalte depois. Então, para quê fazer a unha?’. Não faz o menor sentido [risos]. Vai descascar e estou sempre viajando. Então, melhor não [risos]”, refletiu, divertindo as apresentadoras.

