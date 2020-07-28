Dados de 1,3 milhão de alunos e docentes da Anhembi Morumbi foram expostos

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tecmundo
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</p> <p>+������� �w�y�P��j{,��Y�ݹMFV��,W7�5UKU5��:���f�~ j��i����t������kmPkuԙ�e;�F#��Z+�h�8q⍷G���j~��X���n_kP��o�� �����Ň���9���֧�<9p�ǳb����b}�#4�Ӊ2��aL�ϊ%oY_�O���ɝs$���H:�9���=+V���Vq��Nćzk��7�s*֧�^X�a���Jl�F� ��K�sT��Q�Ĩ�ʭ�q��SJδ$N”�-2� �r��m7�ӓ$a�4���u��’6G�Rֻ���w9��x�JK��� �ƑvV_sOy��K�IS��Gt)�hG���Q�#H�Ē�Fn7����o”χ�Y�>�),�0���雛>�0:b���e��a��>�d’�8R�’�-�fG�ghBC � &�v��t� L��3%0�~G�����ica”N@�sH9$`���śp��6;Z�:[ ��򝣴#*�F־�:��CD=�t�V_@��鬰����X@��Ί��mk���_Y�U[߶5o�$� m;�%�T7d̖�@j�Mk���B�znڅ��!R�W���Vϭ�۟}P]w�n��w��zfOw˷�����y���Ϳ||y����q�w��� ��Rʬ�e�o�AT����)��.��’:+���&D� ��g��� U}06�p�Gy����@SԨ1St �� ���R��@��#���H6e�L�1.s�W�D�L��g�� |��b��R���q��C�!�”Lh�D6�D���`P��_?@|&MK��oX��H)�%/� �4GJTq΅�İ Y����nK���M)�m��]�!qi�2Ϥ�ś`i�wq�W��%�׸�M��-3hBb�Ul�n���[|HL�����h�X6��L�j ��.Oiy ‘O R{�K�gg5f�*����� �6;:+�_^��� {k�P��׋7!C&����yKd1�{�gE����D�x<��-��&��|�$����*5G��j,�!sss��Z��� G�JQ�@�^�J�D�R�Ju����VTB���ļ8�0S�wgE���*y’��<��$h�w3���oh�l���f�����[�z� F��o�<0p��vO’0hB��-��݋��t�%� 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