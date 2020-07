Danilo Gentili usa vídeo sobre Dilma Rousseff para rebater apoiadores de Bolsonaro · .

Danilo Gentili fez uma piada com o teste de coronavírus de Jair Bolsonaro e causou revolta entre os apoiadores do presidente da República. O humorista escreveu que a “Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento”. Atacado por fãs do político, o apresentador do SBT resgatou uma entrevista de setembro de 2015, na qual Bolsonaro desejou o fim do mandato de Dilma Rousseff “infartada, com câncer ou de qualquer maneira”.

A piada de Gentili no Twitter virou um dos assuntos mais comentados da rede social nesta terça (7). Confira alguns comentários da publicação: “Você morreu para o público!”, opinou o seguidor Mauro Bassi. “Bandido!”, reagiu Flavio Carpes Santos, que complementou com a hashtag Força Bolsonaro. “Humorista recalcado é caso de psiquiatra”, escreveu um perfil identificado como Fim do PT.

O comediante retuitou com uma resposta um seguidor que comentou que o considerava do bem, mas que havia se enganado profundamente. “Atenção, pessoal: basta escrever em seu próprio Twitter qualquer piadinha que ‘vossa majestade gordo mimado de 60 anos’ desaprova que você passa automaticamente a ser uma pessoa do mal”, rebateu o apresentador do The Noite.

Outro apoiador de Bolsonaro escreveu que Gentili perdeu a credibilidade e deveria também perder o emprego. “Atenção: qualquer um que zoar o mito deve perder o seu emprego”, ironizou o comediante.

Danilo continuou repercutindo a piada e apontando comportamentos de pessoas ligadas ao presidente debochando da Covid-19. Em uma das publicações, ele usou o vídeo com a entrevista de Bolsonaro sobre a então presidente Dilma Rousseff.

“E vale lembrar: nunca façam piada com a saúde do presidente. Se um dia quiser se pronunciar a esse respeito, não faça por meio de piadinha como um humorista faz. Fale sempre em tom sério e respeitoso, como no vídeo abaixo”, escreveu ele.

Veja o post:

E vale lembrar: NUNCA FAÇAM PIADA COM A SAÚDE DO PRESIDENTE. Se um dia quiser se pronunciar a esse respeito não faça por meio de piadinha como um humorista faz. Fale sempre em tom sério e respeitoso, como no vídeo abaixo: https://t.co/MvTvWKhMMz pic.twitter.com/fBdnNSlb4Z

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Humoristas debocham de Bolsonaro

Crítico dos governos petistas, Danilo Gentili era visto como bolsonarista por parte do público. Chegou até a receber apoio do presidente em um processo por injúria movido pela deputada Maria do Rosário, do PT, em abril de 2019. No mês seguinte, ele entrevistou o político no The Noite.

O apresentador tem o posicionamento de fazer humor com todos. “Nunca deixei de criticar e zoar o governo depois que ele mudou”, escreveu ele no ano passado, ao fazer piadas com o deputado Eduardo Bolsonaro.

Com relação à piada sobre o coronavírus, pessoas contrárias a Bolsonaro estão o apoiando. Mas Gentili não foi o único que soltou comentários ácidos com o teste positivo do presidente. Fábio Porchat, Rafinha Bastos, Mauricio Meirelles e Fabio Rabin também “provocaram” os fãs do político.

“Sinceramente, acho um absurdo que as pessoas estejam celebrando o fato do Bolsonaro ter pego corona. É preciso ter empatia. Ninguém merece passar por isso. Fica aqui o meu apoio e minhas orações. Melhoras, Covid”, publicou Rafinha.

“Do jeito que os caras são malucos, vão inventar que Bolsonaro morreu de Covid e ressuscitou pra cuidar do Brasil. E vão acreditar!”, brincou Meirelles. Porchat retuitou um post de Eduardo Bolsonaro e escreveu que Covid-19 “dá em muito tipo de animal”.

“Acho feio desejar mal ao Bolsonaro. Nessa hora é importante a família e os apoiadores darem aquele abraço e permanecerem juntos”, ironizou Fabio Rabin.

Veja abaixo os posts de Gentili, reações e as publicações dos humoristas:

Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento.

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Atenção: qualquer um que zoar o mito deve perder o seu emprego. https://t.co/EHzXOzTc1w

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Quando covid é com os outros:

– E daí?

– Não sou coveiro

– Não sabia que Covid dava em porco

– Gripezinha Quando é com o minto

– Aimmm noussa nao pode zuá heinn vamos respeitar e orar geeenteeeee, maldito fez piadaaaaa com covid do mintooooo noussa

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Atenção pessoal: basta escrever em seu próprio twitter qualquer piadinha que “vossa majestade gordo mimado de 60 anos” desaprova que você passa automaticamente a ser uma pessoa do mal. https://t.co/P48OCCllFc

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Que coisa pic.twitter.com/h7CxnOtE7D

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Opa, quero agradecer a Maria376362718 e ao Bolsopatriota737737281 por colocar meu nome nos TTs de novo. Legal saber que sentiram.

Galvão? https://t.co/KKXIn1AbZk pic.twitter.com/aDx3gFEhPq

— Danilo Gentili (@DaniloGentili) July 7, 2020

Entre um petista e um bolsonarista, creio que a segunda opção é pior. Ambos ficam putos com piadas, mas os bolsonaristas fingem ser a favor do politicamente incorreto….

— Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) July 7, 2020

Danilo Gentili fazenda piada com o Lula /Dilma /PT Direita: 😍😘🥰❤👏😁😆😊 Danilo Gentili fazendo piada com o Bolsonaro Direita: 🤬😠😡😤😠😫😭

— Man Down (@trevosa02) July 7, 2020

Danilo Gentili faz piada machista // Danilo Gentili faz piada com o presidente pic.twitter.com/C1x8sotA38

— thalita💭📚 (@thalitadramin) July 7, 2020

Estou adorando ver o gado chorando de mágoa pq o comediante Danilo Gentili fez uma piada. Mas esquecem de um certo político que deveria estar trabalhando e fez a mesma coisa. pic.twitter.com/xrvQVMBVeH

— Renato Ankh ➡🇧🇷🇧🇷🇧🇷➡ (@renatokun) July 7, 2020

Danilo Gentili fazendo piada de mal gosto com gordo, LGBTQ+, mulher: Direita: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Danilo Gentili fazendo piada do Bolsonaro: Direita: 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Hipocrisia q fala, né? pic.twitter.com/HkSIqbH4n3

— Michel Souza (@michelsouzaofc) July 7, 2020

Sinceramente… acho um absurdo que as pessoas estejam celebrando o fato do Bolsonaro ter pego Corona. É preciso ter empatia… ninguém merece passar por isso. Fica aqui o meu apoio e minhas orações. Melhoras, COVID.

— Rafinha Bastos (@rafinhabastos) July 7, 2020

Entre um petista e um bolsonarista, creio que a segunda opção é pior. Ambos ficam putos com piadas, mas os bolsonaristas fingem ser a favor do politicamente incorreto….

— Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) July 7, 2020

Do jeito que os caras são malucos, vão inventar que Bolsonaro morreu de Covid e ressuscitou pra cuidar do Brasil. E

VÃO

ACREDITAR

— Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) July 7, 2020

Dá em muito tipo de animal. https://t.co/pdYZz9Y4ag

— Fabio Porchat (@FabioPorchat) July 7, 2020

Acho feio desejar mal ao Bolsonaro. Nessa hora é importante a família e os apoiadores darem aquele ABRAÇO e permanecerem JUNTOS ❤

— Fabio Rabin (@fabiorabin) July 7, 2020

