De Bruyne iguala recorde de Henry, mas ‘cobra’ duas assistências a mais; veja lances

Kevin De Bruyne conseguiu! Na goleada por 5 a 0 sobre o Norwich, o craque do Manchester City marcou duas vezes, deu assistência para Sterling deixar o dele e alcançou algo que só Thierry Henry havia conseguido na história da Premier League: fechar a temporada com 20 passes para gol.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Mas o belga quer mais, como deixou claro em uma entrevista pós-jogo, ao “cobrar” duas assistências que não foram computadas pela liga. “Eu tenho mais duas (assistências), que vocês me tiraram. Ainda estou pedindo aquela, então, para mim, eu já estava lá [com o recorde]”, disse o camisa 17.

Afinal, De Bruyne tem ou não razão?

Os dois lances que o meia reclama foram contra o Arsenal, no primeiro e segundo turnos do Campeonato Inglês. Em 15 de dezembro, De Bruyne liderou a vitória do City por 3 a 0, em Londres. Fez dois gols e deixou Sterling livre para anotar o outro. Só que a assistência não contou por um suposto desvio na zaga dos Gunners.

Veja o lance abaixo:

A jogada acima é a que De Bruyne se refere quando diz “ainda estou pedindo aquela”. No segundo turno, o craque voltou a bagunçar a defesa do Arsenal. Foi dele o passe para o primeiro gol de Sterling, o que abriu caminho para uma nova vitória por 3 a 0.

Só que, aqui, fica mais difícil defender o meio-campista. Se é verdade que a bola saiu dos seus pés, também é inegável que David Luiz colaborou para que a jogada terminasse em Sterling. O zagueiro brasileiro espanou para trás e atrapalhou a trajetória.

Veja o lance abaixo:

A Premier League não se pronunciou sobre a “bronca” de Kevin De Bruyne, mas não deve rever nenhum dos lances. O prêmio de “Playmaker”, dado ao jogador com mais assistências da temporada, já foi até dado ao belga, que, pelo visto, vai ter que dividir o posto com Henry.

Mas De Bruyne pode se orgular de ser o único jogador a registrar ao menos 20 passes para gol em duas grandes ligas europeias. Em 2014-15, ele deu 21 assistências pelo Wolfsburg, na Bundesliga. Com mais três anos de contrato com o City, ele, em tese, pode tentar superar a marca em mais três edições da Premier League.