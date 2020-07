De Bruyne recordista, clássico pela Copa do Nordeste e os prêmios da NBA

TERÇA-FEIRA!

De Bruyne igualou o maior número de assistências em uma só temporada da Premier League. Chegou a 20 em 2019-20 com o Manchester City. Thierry Henry era o detentor isolado da marca. Mas o belga reclamou. Veja.

Nesta terça-feira tem clássico! Fortaleza e Ceará se enfrentam pela semifinal da Copa do Nordeste. Saiba tudo do clássico cearense.

Quem são os favoritos aos prêmios da temporada 2019-20 da NBA? Veja!

ABRE ASPAS

“Não vou citar nome do jogador que errou contra o Corinthians, porque estaria jogando contra a torcida”, Felipe Melo

VOCÊ VIU?

play 0:58 Brasileiro ex-São Paulo é o novo reforço do clube holandês para a próxima temporada – via YouTube: ajax

NESTE DIA

Em 1993, nascia Harry Kane. O atacante inglês é um dos principais jogadores da posição atualmente. No Tottenham desde as categorias de base, em 2004, Kane já tem 182 gols pela equipe londrina.

Harry Kane se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Tottenham Getty Images

NA TV!

Ainda não decorou a programação provisória? Todos os programas direto de casa!

11h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

12h00 – ESPN Brasil – BB Debate

14h00 – ESPN Brasil – Futebol no Mundo

18h00 – ESPN Brasil – Futebol na Veia

20h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

Take Us Home: Leeds United

Tem estreia no ESPN App nesta terça! A série “Take Us Home: Leeds United” retrata os bastidores da temporada 2018/2019 do Leeds, a primeira sob o comando de Marcelo Bielsa. Dividida em seis episódios, a produção está disponível para você ver quando e onde quiser!

Noite dos esporte americanos

Quatro eventos ao vivo nesta terça-feira! Na ESPN, você vê Boston Celtics x Houston Rockets a partir das 21h; e playoffs do MLS is Back com Portland Timbers x FC Cincinnati às 23h30. Na ESPN 2, tem mais MLS com Columbus Crew x Minnesota United às 21h; e Los Angeles Dodgers x Houston Astros pela MLB às 23h. Todos os jogos você também pode ver no ESPN App!

*horários de Brasília