de Hierro a Carvalhal, compare currículos e trabalhos de técnicos especulados no clube

O Flamengo, representado pelos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, espera encontrar na Europa o substituto de Jorge Jesus, que deixou o clube após o título carioca para assumir o Benfica. Até agora, os cartolas tiveram três reuniões com técnicos para apresentar e conhecer ideias, mas ainda sem nenhuma definição de quem será o escolhido.



Domènec Torrent, Fernando Hierro e Carlos Carvalhal ouviram um pouco mais do projeto do Flamengo e falaram de suas metodologias de trabalho. Foram, segundo apuração da ESPN, conversas preliminares que não evoluíram para a concretização de uma proposta.

Novos nomes devem ser “sabatinados” pela dupla rubro-negra, que tem em mãos uma lista de treinadores que interessam (Leonardo Jardim, ex-Monaco, é um deles). Em comum, o fato de nenhum deles ter um currículo recheado de títulos à beira do campo.

Torrent, principalmente, e Hierro foram campeões como auxiliares, por Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City e Real Madrid. Mas, no papel de técnico, não conquistaram nenhum caneco. Carvalhal, que segundo a imprensa portuguesa assumirá o Braga, tem apenas uma Copa da Liga em Portugal, há 13 anos.

Dos nomes já vazados no Brasil, Jardim é quem mais pode se orgulhar. Tem uma conquista em Portugal, duas na passagem pelo Olympiacos, da Grécia, e conseguiu, pelo Monaco, interromper a dinastia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês.

Em quantidade, Jorge Jesus tinha mais troféus na bagagem. Antes de chegar ao Flamengo, o Mister faturou nove títulos com o Benfica, sendo três do Campeonato Português, mais uma Taça da Liga pelo Sporting e uma Supertaça da Arábia Saudita, pelo Al-Hilal.

Veja abaixo os principais trabalhos* dos quatro técnicos cogitados pelo Flamengo, compare números e também os títulos de cada um:

Carlos Carvalhal

Sporting (2009-10) – 175 dias – 33 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 10 derrotas

Besiktas (2011-12) – 244 dias – 47 jogos, 22 vitórias, 9 empates e 16 derrotas

Istanbul (2012) – 180 dias – 12 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas

Sheffield Wednesdey (2015-17) – 907 dias – 131 jogos, 56 vitórias, 37 empates e 38 derrotas

Swansea (2007-18) – 184 dias – 5 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 9 derrotas

Rio Ave (2019-20) – 392 dias – 42 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 11 derrotas

Título: Copa da Liga de Portugal 2007-08 (Vitória)

Domènec Torrent

Girona (2005-06) – 364 dias – 38 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 4 derrotas

New York City (2018-19) – 515 dias – 60 jogos, 29 vitórias, 14 empates e 17 derrotas

Domènec Torrent observa partida entre New York City e Toronto, em junho de 2018 Ira L. Black / Getty Images

Fernando Hierro

Real Oviedo (2016-17) – 348 dias – 43 jogos, 17 vitórias, 10 empates e 16 derrotas

Espanha (2018) – 24 dias – 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota

Fernando Hierro gesticula durante partida entre Espanha e Rússia pela Copa do Mundo de 2018 Sefa Karacan / Getty Images

Leonardo Jardim

Beira-Mar (2008-11) – 643 dias – 66 jogos, 27 vitórias, 19 empates, 20 derrotas

Braga (2011-12) – 365 dias – 46 jogos, 27 vitórias, 9 empates, 10 derrotas

Olympiacos (2012-13) – 202 dias – 26 jogos, 30 vitórias, 3 empates e 3 derrotas

Sporting (2013-14) – 365 dias – 35 jogos, 23 vitórias, 8 empates e 4 derrotas Monaco (2014-18) – 1563 dias – 233 jogos, 127 vitórias, 51 empates e 55 derrotas

Monaco (2019) – 334 dias – 37 jogos, 14 vitórias, 10 empates e 13 derrotas

Títulos: Segunda divisão de Portugal 2009-10 (Beira-Mar), Campeonato Grego 2012-13 e Copa da Grécia 2012-13 (Olympiacos) e Campeonato Francês 2016-17 (Monaco)

* Fonte: Transfermarket