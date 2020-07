De Jurassic Park a X-Men

Comédia, suspense, ação e aventura te esperam entre sábado (18) e domingo (19) nas sessões de filmes da Globo. A programação do fim de semana promete bom entretenimento para todos os tipos de telespectador. Se você optar por ficar em casa seguindo as recomendações das autoridades de saúde por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19), é só preparar a pipoca e ficar ligado em frente à TV!

A programação começa com Jurassic Park (1993) na Sessão de Sábado, exibida às 13h56. Os paleontólogos Alan Grant (Sam Neil) e Ellie Sattler (Laura Dern) e o matemático Ian Malcolm (Jeff Goldblum) fazem parte de um seleto grupo escolhido para visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de DNA pré-histórico.

O idealizador do projeto, o bilionário John Hammond (Richard Attenborough) diz a todos que a instalação é completamente segura. Mas, após uma queda de energia, os visitantes descobrem que vários predadores ferozes estão soltos e à caça. O que parecia ser um sonho se torna um pesadelo quando a experiência sai do controle dos criadores. Confira o trailer do clássico de Steven Spielberg:

No início da madrugada, à 0h49, o Supercine exibe Evereste (2015). A trama se passa no ano de 1996, quando dois grupos de alpinistas liderados por Rob (Jason Clarke) e Scott (Jake Gyllenhaal) se unem na tentativa de escalar o monte Everest. Porém, uma grande nevasca coloca a vida de todos em risco.

Com a mulher grávida (Keira Knightley), Rob é menos aventureiro que Scott, se preocupando com a segurança dos membros da equipe. Ele lutará para tentar proteger a todos e salvá-los. Assista ao trailer:

Figurinha carimbada nas sessões de filmes da emissora, Adam Sandler invade o Corujão com Trocando os Pés (2015), a partir das 2h42. No longa, ele interpreta Max Simkin, um solitário sapateiro de Nova York. O profissional conserta os calçados de clientes experientes na arte de viver, que sabem aproveitar tudo de bom e melhor. Enquando vê a vida passar diante de seus olhos, ele espera a própria aventura.

Um dia, Max encontra uma máquina mágica que possibilita que ele se transforme em qualquer pessoa ao calçar os sapatos dela. Essa é a oportunidade de que ele precisava para viver novas experiências. Também estão no elenco Ellen Barkin, Steve Buscemi, Melonie Diaz, Dustin Hoffman e Dan Stevens. Veja o trailer:

Às 4h12, o Corujão exibe K-9 – Uma Aventura De Natal (2013). Na trama, a pequena Kassie (Ariana Bagely) resgata Scoot, um cão policial aposentado. Juntos, eles ajudam o coro infantil a arrecadar dinheiro para crianças menos afortunadas.

Quando dois vigaristas decidem trabalhar para o pai de Kassie só para roubar o dinheiro, ela e o cão precisam encarar uma tremenda aventura para pegar os bandidos e salvar o Natal. Estão no elenco Chantel Flanders, Adam Johnson, Taylor Negron, Luke Perry (1966-2019) e Brenden Whitney. Confira o trailer:

Filmes de domingo na Globo

A tarde de domingo começa com muita fantasia em Alice Através do Espelho (2016), exibido na Temperatura Máxima às 13h46. Alice (Mia Wasikowska) retorna após uma longa viagem pelo mundo e reencontra a mãe. No casarão de uma grande festa, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas.

Ela descobre que o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp) corre risco de morte após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o amigo, a garota deve conversar com o Tempo (Sacha Baron Cohen) para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, ela também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca (Anne Hathaway) e Rainha Vermelha (Helena Bonham Carter). Assista ao trailer:

Em seguida, às 15h39, o Campeões de Bilheteria exibe X-Men – Apocalipse (2016). En Sabah Nur (Oscar Isaac) é o mutante original também conhecido como Apocalipse. Após milhares da anos, ele volta à vida disposto a conquistar sua supremacia e acabar com a humanidade.

Ele seleciona quatro Cavaleiros nas figuras de Magneto (Michael Fassbender), Psylocke (Olivia Munn), Anjo (Ben Hardy) e Tempestade (Alexandra Shipp). O professor Charles Xavier (James McAvoy) conta com Jean Grey (Sophie Turner), Ciclope (Tye Sheridan), Noturno (Kodi Smit-McPhee), Mística (Jennifer Lawrence), Fera (Nicholas Hoult) e Mercúrio (Evan Peters) para impedir o vilão. Veja o trailer:

Já à noite, às 22h32, o Domingo Maior traz o filme de ação Noite Sem Fim (2015). Jimmy Conlon (Liam Neeson) é um atirador da máfia que sempre foi leal a Shawn Maguire (Ed Harris), seu amigo há décadas. Mas quando o filho Michael (Joel Kinnaman) se transforma em alvo, o mafioso deve optar entre a família do crime que escolheu e sua família real, que abandonou há muito tempo.

Com Mike foragido, a única penitência de Jimmy para os erros do passado pode ser evitar que o filho tenha o mesmo destino que o dele. Ele tem apenas uma noite para descobrir onde está a sua lealdade e perceber se consegue finalmente fazer o que é certo. Confira o trailer:

Na sequência, à 0h19, Hurricane – O Furacão (1999) é a atração do Cinemaço. Em junho de 1966, Rubin “Hurricane” Carter (Denzel Washington) era um forte candidato ao título mundial de boxe. Entretanto, os sonhos do protagonista vão por água abaixo quando três pessoas são assassinadas em um bar em Nova Jersey.

Indo para casa de carro e passando perto do local do crime, Carter é erroneamente preso como um dos assassinos e condenado à prisão perpétua. Anos mais tarde, ele escreve um livro contando sua história e três ativistas canadenses decidem ajudá-lo a provar sua inocência. Assista ao trailer:

O Corujão encerra a maratona de filmes do fim de semana com o suspense A Fuga (2013). Em uma região perto da fronteira com o Canadá, os irmãos Addison (Eric Bana) e Liza (Olivia Wilde) sofrem um acidente enquanto tentam escapar da polícia após cometerem um assalto. Para despistar os agentes da lei, eles decidem se separar e seguem caminhos distintos.

Enquanto isso, o jovem Jay (Charlie Hunnam) acaba de sair da prisão com a intenção de encontrar seus pais no feriado de Ação de Graças. Mas ele conhece Liza no meio do caminho e, sem saber do passado dela, se deixa seduzir por sua beleza. O que o garoto não imagina é que Addison está à procura da irmã e vem deixando um rastro de sangue por onde passa. Veja o trailer:

