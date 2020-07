Elvira (Ingrid Guimarães) entrará em uma canoa furada em Novo Mundo. A mulher de Joaquim (Chay Suede), após salvá-lo da prisão, será sequestrada por Jacinto (Babu Santana) a mando de Fred Sem Alma (Leopoldo Pacheco). Tudo porque o pirata pretende se vingar de Thomas (Gabriel Braga Nunes) por tê-lo enganado e o encarcerado.

Quando Elvira volta à prisão para libertar Joaquim, Bonifácio (Felipe Camargo) será chamado. Ele será o responsável por confirmar que no caixão em que a artista foi supostamente enterrada haviam apenas sacos de areia.

“Joaquim está livre então?”, perguntará o ministro. Assim que o comissário confirmar sua soltura, ele pedirá para que a atriz espere do lado de fora para que possam seguir atrás de Thomas. Alguns minutos depois, um guarda entrará afoito e avisará que artista foi sequestrada.

“Comissário! Estava lá fora com dona Elvira, e uma pessoa vestida de preto surgiu e jogou areia nos meus olhos! E levou dona Elvira à força!”, contará o homem.

A cena será cortada para mostrar Elvira com os olhos vendados, com os pulsos amarrados e ao lado de Jacinto dentro de um navio pirata. Ela se assustará ao ver o capanga. “Bem-vinda ao navio do capitão Fred Sem Alma”, anunciará Miss Liu (Luana Tanaka), a babá da filha de Anna (Isabelle Drummond).

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#20: Mistério da origem de Eliza começa a ser revelado em Totalmente Demais!” no Spreaker.

Além de acompanhar as notícias de Novo Mundo aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução