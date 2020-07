De triângulo amoroso a madrasta, o que podemos esperar de Poliana Moça · .

Antes do encerramento de As Aventuras de Poliana na noite de segunda-feira (13), o público viu algumas cenas do que podemos esperar de Poliana Moça, sequência da trama. As gravações, feitas antes da pandemia da Covid-19, mostram a protagonista em um triângulo amoroso com João (Igor Jansen) e Eric (Lucas Burgatti). Além disso, a filha de Pendleton (Dalton Vigh) também ganhará uma madrasta na segunda temporada.

No teaser da continuação, o elenco aparece com visual repaginado e aparência mais madura. Não à toa, fica claro que Poliana começará a descobrir as dores e amores da paixão adolescente. Eric e João aparecem até mesmo brigando para fazer par romântico com a garota em uma apresentação.

Agora que será moça, a personagem de Sophia Valverde terá que lidar com uma madrasta. Pendleton surgirá com uma namorada, Tânia, interpretada por Ana Paula Lima. A mulher misteriosa será o novo alvo de investigação do Clubinho MaGaBeLo.

Recém-casada com Marcelo (Murilo Cezar), Luísa (Thaís Melchior) deve ficar grávida na nova fase, de acordo com a empolgação de Glória (Clarisse Abujamra) em ser avó novamente.

A protagonista formará um novo grupo de amigas. Além de Kessya (Duda Pimenta), ela se juntará a duas alunas novatas do colégio Ruth Goulart: Song Park (Bella Chiang) e Helena (Luisa Bresser).

Conforme adiantado pelo ., Roger voltará sem família na segunda fase de Poliana. Com a ajuda de Waldisney (Pedro Lemos) e Violeta (Gabriela Saadi), o vilão roubará Pinóquio (João Pedro Delfino), o boneco de madeira de Richard Pendleton, pai de Otto. Ele fará parte dos novo planos malígnos do bandido após ganhar vida através de inteligência artificial.

As crianças do clubinho MaGaBeLo terão que proteger o cristal que ganharam de Pendleton. Pietra Quintela (Lorena), Theo Medon (Mário) e os gêmeos Vinícius e Kauan Siqueira (Gael e Benício) agora vão se incomodar com os narizes enxeridos dos novos personagens Pedro (Tavinho Martins) e Chloe (Mariana Compolongo).

No lugar de Mirela (Larissa Manoela), dona Branca agora abrigará o sobrinho-neto André (Thiago Franzé), um jovem charmoso, porém prepotente e machista, que se interessará por Raquel (Isabella Moreira). Os fãs também verão novos desdobramentos do romance entre Gleyce (Maria Gal) e Henrique (Paulo Américo).

Marido de Xuxa Meneghel na vida real, Junno Andrade dará vida a Renato Araujo, novo professor de música do colégio e interesse amoroso de Helô (Elina de Souza).

Assim como tinha feito na primeira temporada, Iris Abravanel se inspirou nos livros escrito por Eleanor H. Porter (1868-1920), autora de Poliana e Poliana Moça, para criar a trama infantojuvenil do SBT. A estreia da nova fase será apenas em 2021.

Confira os spoiler de Poliana Moça com as cenas que já foram gravadas:

