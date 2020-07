De volta ao Palmeiras, Angulo publica mensagem de despedida do Cruzeiro

A pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, o atacante Ivan Angulo retornou de seu empréstimo ao Cruzeiro para defender o Palmeiras. Na tarde desta segunda-feira, o colombiano usou seu perfil no Instagram para publicar uma mensagem de despedida do time mineiro.

“Quero agradecer de coração ao clube e a torcida do Cruzeiro por todo carinho e apoio que recebi. Infelizmente, foi uma passagem mais curta que o esperado, porém fiz questão de jogar esse primeiro e último jogo para retribuir de alguma forma, com muito suor e dedicação, todo amor que recebi nos meses morando em Belo Horizonte”, escreveu.

Angulo fez sua primeira e única partida pelo Cruzeiro na manhã do último domingo e, a pedido do time de Belo Horizonte, mesmo após a solicitação do Palmeiras, participou da vitória por 3 a 0 sobre o URT. Pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, disputou os 90 minutos da partida no Mineirão.

Ver essa foto no Instagram “Os planos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar” Quero agradecer de coração ao clube e a toda torcida do Cruzeiro por todo carinho e apoio que recebi. Infelizmente foi uma passagem mais curta que o esperado, porém fiz questão de jogar esse primeiro e último jogo para retribuir de alguma forma, com muito suor e dedicação todo amor que recebi nesses meses morando em Belo Horizonte. Levarei comigo tudo que aprendi na Toca com meus companheiros, comissão técnica e direção. Que o Cruzeiro esteja de volta no lugar que nunca deveria ter saído. Obrigado por tudo! 💙 Uma publicação compartilhada por Ivan Angulo C ⚡️ (@ivangulo7) em 27 de Jul, 2020 às 8:55 PDT

“Levarei comigo tudo que aprendi na Toca com meus companheiros, comissão técnica e direção. Que o Cruzeiro esteja de volta no lugar que nunca deveria ter saído. Obrigado por tudo!”, escreveu Angulo, já que o time celeste em 2019 caiu à Série B do Campeonato Brasileiro.

O colombiano teve seu nome publicado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como jogador do Palmeiras nesta segunda-feira. O clube alviverde, agora, precisa inscrevê-lo no Campeonato Paulista até terça-feira para garantir condições de jogo já a partir das quartas de final.

Vanderlei Luxemburgo resolveu solicitar o retorno de Angulo após Dudu deixar o Palmeiras, Rony ser punido pela Fifa e Gabriel Veron sofrer lesão. Às 21h30 (de Brasília), provavelmente com o colombiano como opção, o time alviverde pega o Santo André, no Allianz Parque, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.