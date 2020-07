Débora chora ao flagrar Cassandra aos beijos com Fabinho · .

Débora (Olivia Torres) sofrerá uma grande decepção amorosa em Totalmente Demais. A estudante de Química flagrará Cassandra (Juliana Paiva) e Fabinho (Daniel Blanco) aos beijos no sofá de casa. A jovem se chocará com a cena de pegação e vai sair da sala aos prantos, mas sem fazer barulho para não atrapalhar o casalzinho.

A personagem de Juliana Paiva investirá no plano de conquistar o herdeiro da Bastille e tentará aplicar o golpe do baú. Ela vai inventar que é aniversário da irmã para atrair Fabinho à sua casa. Assim que o rapaz chegar, a atrapalhada revelará que, na verdade, é uma festinha privê e aproveitará para atacar o ricaço.

O público, então, verá Débora chegando animada no Flor do Lácio e contando para Hugo (Orã Figueiro) que foi muito bem em uma prova. O comerciante parabenizará a filha e vai sugerir que ela descanse no apartamento.

Assim que abrir a porta, a estudante dará de cara com a irmã e o crush atracados no sofá. Ela sofrerá um baque, mas irá embora sem dizer nada. “Débora, já vai sair?”, estranhará Hugo ao ver a garota indo para rua.

“Eu esqueci de entregar um trabalho para uma amiga. Vou passar na casa dela”, mentirá a jovem. O dono do bar questionará se Cassandra está em casa. “Não sei, não reparei”, dirá ela. As cenas estão previstas para irem ao ar na quinta-feira (23).

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Totalmente Demais e outras novelas.

© 2020 . | Proibida a reprodução