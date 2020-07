Débora é presa e encontra redenção após ajuda de inimiga · .

Após praticar diversas maldades com Luísa (Thaís Melchior), Débora (Lisandra Parede) finalmente pagará por seus crimes nos últimos capítulos de As Aventuras de Poliana. A vilã será encurralada pela polícia após entrar em trabalho de parto com a ajuda da inimiga. Apesar disso, a malvada encontrará a redenção depois de dar à luz a primeira filha e pedirá perdão à tia de Poliana (Sophia Valverde).

A professora de dança ficará desesperada ao sentir fortes contrações durante o musical de fim de ano do colégio Ruth Goulart. Sua bolsa estourará repentinamente e a deixará desesperada e passando mal. Para surpresa ainda maior da vilã, ela será socorrida por Luísa.

A pintora estará passando pelos corredores bem nesse momento e verá a rival quase desmaiando. A noiva de Marcelo (Murilo Cezar) conseguirá segurar a grávida e a levará para o hospital.

Apesar de sua eterna rixa com a antiga colega de trabalho que sempre fez de tudo para destruí-la, a morena ficará ao lado da vilã até ter certeza de que ela está bem. A mocinha avisará Afonso (Victor Pecoraro) que a filha dele está nascendo, e ele correrá para a maternidade.

O açougueiro chegará ao pronto-socorro e segurará a herdeira pela primeira vez, emocionado. Na sala de recuperação, Débora pedirá perdão pelas inúmeras maldades que causou. A personagem de Thaís Melchior aceitará as desculpas por perceber que são sinceras, e as duas selarão a paz.

Momentos depois, a nova mamãe receberá alta para deixar o hospital, mas será abordada pela polícia. A bandida será presa por envolvimento com o grupo de hackers Ratcave e Roger (Otávio Martins).

Afonso ficará desesperado e terá que cuidar da filha sozinho por alguns dias até que a ex-namorada deixe a prisão. As cenas da redenção e prisão de Débora vão ao ar a partir desta terça-feira (7) na novela infantojuvenil do SBT acabará no dia 13 de julho.

