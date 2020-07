O ex-jogador Rivaldo avaliou o momento atual de Neymar, que no mês de agosto tenta conquistar a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, título que seria inédito para o clube francês.

Em entrevista à Betfair.net, Rivaldo fez elogios ao craque brasileiro, destacando uma mudança de postura. O ex-atleta também apontou que Neymar ainda tem chances de ser eleito o melhor jogador do mundo.

“O Neymar vem sendo muito elogiado nos últimos meses por sua postura profissional que o tem colocado longe de polêmicas e conflitos com outros jogadores, e eu acho que tudo tem o seu tempo. Sinceramente, não creio que isso seja fruto da sua idade ou de um amadurecimento súbito, simplesmente considero que ele decidiu focar em jogar futebol e deixar tudo o resto para trás”, disse Rivaldo.

“A carreira do Neymar tem sido muito rápida e ele já tem 28 anos, então talvez tenha sentido que precisa se concentrar para voltar a ser aquele jogador espetacular que facilmente poderá ganhar uma Bola de Ouro, na verdade diria até duas ou três”, completou.

Rivaldo também reconheceu os elementos que levam um jogador a desviar o foco do futebol. No entanto, ele se diz feliz com o comportamento do camisa 10 do PSG.

“Não é fácil para um jogador focar exclusivamente em sua carreira quando há tanta fama e dinheiro girando em seu redor. No entanto, ele parece estar muito mais controlado agora e sendo apenas notícia dentro de campo, algo que me deixa muito feliz”, explicou.

Por fim, Rivaldo destacou sua torcida para que Neymar conquiste uma Bola de Ouro: “Eu sou um grande admirador do seu jogo e sempre torço para que ele possa ser eleito o melhor do mundo um dia. Acredito que isso pode acontecer naturalmente se ele mantiver essa sua atitude daqui em diante, pois está no caminho certo”.