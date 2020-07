A Globo dispensará Malu Galli após o fim da novela das nove Amor de Mãe –paralisada desde março devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). Atualmente no ar nas reprises de Malhação e Totalmente Demais, a atriz já foi informada pela emissora de que seu contrato não será renovado após 13 anos de casa. “Foi uma decisão da empresa. Fiz grandes amigos e só trabalhos bacanas”, comentou a artista.

“Foram 13 anos muito felizes”, declarou Malu em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo. A futura ex-funcionária da Globo trabalha em um projeto cinematográfico com Alejandro Claveaux e Ana Flavia Cavalcanti, colegas de elenco na trama de Manuela Dias, e com seu marido, o artista plástico Afonso Tostes.

O grupo lançará em breve o filme Bocaina, criado e gravado no sítio do casal em Minas Gerais. O longa foi dirigido por Felipe Barbosa durante a quarentena.

Em Amor de Mãe, Malu Galli interpreta Lídia, uma mulher rica e problemática que desenvolve alcoolismo após descobrir ter sido traída por seu marido, Raul (Murilo Benício), enganada por seu namorado Tales, vivido por Claveaux e perdido seu único filho, que foi assassinado.

Já em Totalmente Demais, a atriz dá vida a Rosângela, mãe de família humilde e barraqueira que não leva desaforo para casa. Seus filhos são Jonatas (Felipe Simas), Wesley (Juan Paiva), e Jennifer (Lellê). Em Malhação, ela é mãe de Lica (Manoela Aliperti), uma das protagonistas.

Na Globo desde 2007, Malu estreou na emissora em uma participação na série A Grande Família (2001-2014). No ano seguinte, estrelou a minissérie Queridos Amigos (2008) e a novela Três Irmãs (2008).

Aos 49 anos, a atriz também atuou nos folhetins Tempos Modernos (2010), A Vida da Gente (2011), Cheias de Charme (2012), Império (2014), Sete Vidas (2015) e também nas séries Aline (2009-2011), As Brasileiras (2012), Tapas e Beijos (2011-2015) e A Mulher do Prefeito (2013).

Ainda neste ano, a atriz poderá ser vista na série As Five, produção exclusiva do Globoplay, derivada de Malhação Viva a Diferença. A data exata de estreia ainda não foi divulgada.

Confira o set de gravação do filme Bocaina, produzido e gravado no sítio de Malu Galli:





View this post on Instagram Eu e @anaflaviacavalcanti nas filmagens de “Bocaina” e essas são Zulma e Musk, nossas personagens. Na foto não está o @alejandroclaveaux que completa nosso trio maravilha. Mas, depois eu posto uma dele e seu personagem Josevelt. Na direção Fellipe Barbosa, na câmera @helopassos , na direção de arte @afonsot , figurinos Janaina Tchape, no som @joluterio , na produção, still e assessoria de imprensa @rafacellos e @stratosferacom, assistência de direção @paulinhacpazevedo e na assistência de câmera, assistência de arte, assistência de produção, percussão e axé @noan.moreira Essa equipe é um luxo, filmar na guerrilha é um desafio maravilhoso e este lugar é o céu. 🌈✨ #filmandonaquarentena #bocainaofilme #bocainademinas #serradopalmital A post shared by Malu Galli (@malugalli) on Jun 27, 2020 at 6:45pm PDT





