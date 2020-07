Foram definidas as semifinais do 2º turno do Campeonato Gaúcho, que serão disputadas em jogos únicos.

Líder do Grupo A, com 11 pontos, o Internacional irá enfrentar o Esportivo-RS, segundo colocado do grupo B, com 8.

Com 14 pontos, o Grêmio terminou na liderança do Grupo B e jogará contra o Novo Hamburgo-RS, que ficou na segunda colocação do Grupo A, com 11.

O time treinado por Renato Gaúcho terminou com a melhor campanha no geral e será mandante até o final do torneio, desde que avance.

Os duelos serão disputados no final de semana.

Quem vencer o segundo turno irá enfrentar o Caxias, campeão do primeiro turno, na final do Estadual.

Grêmio empata

Com uma escalação reserva, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Novo Hamburgo-RS. O jogo foi realizado na Arena Alviazul em Lajeado, nesta quarta (29).

O treinador Renato Gaúcho resolveu poupar os principais jogadores para evitar lesões e suspensões. Por isso, a equipe teve grandes dificuldades com a falta de entrosamento para vencer o jogo.

Aos 39 minutos do 2º tempo, o Novo Hamburgo-RS chegou a balançar as redes, mas o lance foi invalidado. Kayron recebeu nas costas da defesa pela esquerda e chutou na saída de Paulo Victor para marcar. A arbitragem, porém, assinalou o impedimento, fazendo persistir o empate sem gols até o apito final.

Inter

O Internacional venceu o Aimoré por 2 a 0 no estádio Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

Os gols da partida foram marcados por Paolo Guerrero. O peruano abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, após belo passe de Galhardo, que deixou o jogador na cara do gol. Aos 15 da etapa final, ampliou a vantagem aproveitando erro do adversário. O atleta ainda marcou pela terceira vez, mas estava em posição de impedimento.

No final da partida, D’Alessandro desperdiçou cobrança de pênalti, jogando a bola no travessão.

Outros resultados

Juventude 2 x 3 Esportivo

Novo Hamburgo 0 x 0 Grêmio

Pelotas 0 x 0 Sao José

Internacional 2 x 0 Aimoré

Ypiranga 0 x 0 Caxias