Demi Lovato e elenco de Glee pedem ajuda de fãs para encontrar Naya Rivera · .

Demi Lovato e outros colegas de elenco da série Glee (2009-2015) pediram a ajuda de fãs para localizar Naya Rivera, intérprete da personagem Santana Lopez, que está desaparecida desde quarta-feira (8). “Por favor, orem para que ela seja encontrada sã e salva”, disse a cantora nas redes sociais. A atriz sumiu após sair em um passeio de barco com o filho Josey, de quatro anos.

A dona do hit Sorry, Not Sorry fez uma participação na trama criada por Ryan Murphy, quando viveu um interesse amoroso de Santana. Heather Morris, que deu vida à Brittany, namorada da personagem de Naya, também se manifestou. “Nós precisamos de todas as orações possíveis para trazer nossa Naya de volta. Precisamos de seu amor e luz!”, escreveu a loira nos Stories do Instagram.

Diretor da escola onde se passa a série, Iqbal Theba suplicou por misericórdia para que a ex-colega de trabalho esteja bem. “Nossa Naya está desaparecida. Por favor, rezem por ela”, escreveu o ator.

Dot-Marie Jones interpretou a treinadora Beastie, uma mulher rústica que chegou a receber uma homenagem da líder de torcida em Glee. “Não pode ser. Continuem rezando. Naya, eu te amo, garota!”, homenageou a veterana de 56 anos. Harry Shum Jr., que interpretou Mike, escreveu que estava orando pela colega.

Segundo a emissora norte-americana CBS, a Naya Rivera teria alugado um barco por volta das 13h de quarta-feira, no horário da Califórnia, Estados Unidos. Por volta das 16h, o filho foi encontrado sozinho, dormindo no barco, junto com a bolsa da mãe. Josey, que está sob cuidado de familiares, disse à polícia que a mãe mergulhou no lago e não voltou mais.

Entre as 16h e as 23h, policiais fizeram buscas pela atriz de 33 anos com ajuda de helicópteros, drones e equipes de mergulho. As operações foram encerradas no fim da noite e retomadas na manhã desta quinta (9). A região está toda isolada, para o trabalho dos oficiais. De acordo com a emissora Fox News, o carro de Naya foi encontrado perto ao local onde ela alugou o barco.

Conhecida por sua personagem em Glee, a atriz também atuou em produções famosas da TV, como Um Maluco no Pedaço (1990-1996) e Baywatch (1989-1999).

