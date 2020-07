Denúncia anônima leva policiais do 11º BPM a apreenderem espingardas em Piaçabuçu

Um homem de 34 anos foi autuado por posse ilegal de arma de fogo

Foi por volta das 11h desta manhã de quarta-feira, 15 de julho, que policiais do 11º BPM receberam uma denúncia anônima de um possível crime, posse de arma de fogo no bairro Paciência em Piaçabuçu.

Chegando ao local, foi constatado que em uma residência, localizada na Avenida Coronel Fernando Teodomiro, do referido bairro, existia:

01 Espingarda CAL. 32 – CBC – 237073

01 Espingarda CAL. 32 – 68033

15 Cartuchos CAL. 32 carregados

2 Frascos com 4 buchas

5 Frascos com 4 Chumbo

1 Frasco com pólvora

1 frasco com espoleta

De acordo com a polícia, um homem de 34 anos, com as iniciais A. D. S. S. foi imobilizado e conduzido a 88ª DP de Piaçabuçu para os devidos procedimentos legais.

Da Redação com informações do 11º BPM