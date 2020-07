Devoluções do auxílio emergencial somam mais de R$ 100 milhões

O governo brasileiro já conseguiu recuperar mais de R$ 100 milhões que foram pagos indevidamente no auxílio emergencial de R$ 600. Vários brasileiros que não cumpriam aos requisitos receberam o benefício.

De acordo com o governo, 107.707 brasileiros já emitiram Guia de Recolhimento da União (GRU) no portal para devolver o dinheiro recebido indevidamente. Foram 81,7 mil emissões feitas por civis e 25,9 mil feitas por militares.

De acordo com a Dataprev, 148 milhões de cadastros foram analisados para receber o auxílio emergencial de R$ 600. Destes, 66,9 milhões foram considerados elegíveis ao cumprir os requisitos básicos para recebimento. Isso faz com que o auxílio chegue, direta ou indiretamente, a 126,2 milhões. Ou seja, mais de metade da população brasileira. O auxílio emergencial representa, até agora, investimento de R$ 141,8 bilhões.

Como devolver o auxílio emergencial?

O auxílio pago indevidamente pode ser devolvido no portal devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. No site, são criadas Guias de Recolhimento da União (GRUs). Para devolver, basta entrar no site e informar o CPF. Ao gerar uma guia, o brasileiro deve escolher a opção de pagamento, que pode ser feita no Banco do Brasil ou demais bancos.

Para pagamento no Banco do Brasil, a opção escolhida deve ser “Emitir GRU”. Em outro banco, é necessário informar endereço nas informações pedidas ao selecionar “Em qualquer banco” para, no fim, clicar em “Emitir GRU”. A guia pode ser para em caixas eletrônicos, guichê de caixa e online.