Devoluções do auxílio emergencial somam R$ 83,6 milhões

Foram divulgados dados atualizações sobre a devolução do auxílio emergencial de R$ 600. Até agora, o governo já recuperou R$ 83,6 milhões que foram pagos para pessoas que receberam indevidamente e não cumpriam aos requisitos do benefício.

Nos dados mais atualizados, um total de 91 mil brasileiros que não se enquadravam no auxílio emitiram Guia de Recolhimento da União (GRU) online e devolveram o dinheiro.

No último mês, esse valor triplicou. Há cerca de um mês, 39.517 brasileiros haviam devolvido o auxílio, totalizando R$ 29,6 milhões. Do total de 65,2 milhões de brasileiros que receberam o benefício, os que não se enquadravam nos requisitos representam 0,44%. Até agora, o auxílio emergencial pagou um total de R$ 121,1 bilhões.

Atualmente, é possível indicar que irá fazer a devolução e também denunciar um suposto pagamento indevido online. O auxílio pago indevidamente pode ser devolvido no portal devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br. No site, são criadas Guias de Recolhimento da União (GRUs). Para devolver, basta entrar no site e informar o CPF. Ao gerar uma guia, o brasileiro deve escolher a opção de pagamento, que pode ser feita no Banco do Brasil ou demais bancos.

Já a denúncia de uma possível fraude deve ser denunciada no sistema Fala.Br. O Portal da Transparência traz a relação de todos os brasileiros que receberam o auxílio emergencial. É possível fazer pesquisa por mês, estado, município, nome e CPF. Também é possível fazer a pesquisa pelo telefone 121 e 0800-707-2003.