Dicas de aplicativos para treinar língua estrangeira

Sabemos que muitos concursos exigem conhecimento de alguma língua estrangeira em suas provas, além dos vestibulares e do Enem, que sempre exigem ao menos inglês ou espanhol. Nesse sentido, apresentaremos três excelentes aplicativos para treinar língua estrangeira.

Estudar de maneira prazerosa é uma ótima forma de potencializar suas chances de conseguir melhores resultados. Nesse sentido, recorrer à tecnologia é pode facilitar e muito o seu aprendizado.

Veja nossas dicas abaixo.

Aplicativos para treinar língua estrangeira:

1. Tandem

Nossa primeira dica não poderia deixar de ser o Tandem, pois trata-se de um aplicativo de intercâmbio de idiomas. Nada melhor para aprender ou aperfeiçoar a língua estrangeira do que conversar com um falante nativo.

No Tandem você pode fazer isso. Basta baixar o aplicativo na loja do seu celular ou tablet gratuitamente, se cadastrar e especificar a língua ou as línguas que você quer aprender, além de escolher o nível em que você está.

O aplicativo permite que o usuário fale com pessoas de qualquer idioma e tire suas dúvidas.

Se sua língua estrangeira de estudo for o inglês, recomendamos também a leitura dos textos disponibilizados na plataforma do Tandem.

Você Pode Gostar Também:

2. Duolingo

Já o Duolingo é um dos aplicativos mais conhecidos para aprender idioma. O aplicativo possui interface moderna e bastante interativa.

Consiste, basicamente, em uma espécie de jogo, no qual o usuário consegue pontos e selos de conquistas a medida em que vai fazendo as lições, além de passar pelas divisões e ter acesso a sua posição em um ranking de usuários de acordo com a pontuação semanal.

Nesse aplicativo você pode estudar inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Além do esperanto, língua não natural.

3. Babbel

Por fim, recomendamos o Babbel, cujo diferencial é também a interação entre os usuários. O aplicativo disponibiliza diversos instrumentos para o estudo, como traduções, áudios, jogos de perguntas e respostas.

Além disso, a interação entre os usuários permite que falantes nativos corrijam seus erros e você pode ajudá-los também com o aprendizado da Língua Portuguesa.

Escolha o melhor aplicativo para você, de acordo com as suas necessidades de aprendizado e mande ver na sua prova!

Gostou das dicas para estudar língua estrangeira? Então comente aqui.

Veja mais dicas para seus estudos aqui.