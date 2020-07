Dicas de como estudar inglês para o Enem

Na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) há a cobrança de uma língua estrangeira (espanhol ou inglês) que deve ser escolhida pelo participante no momento da inscrição.

Após a inscrição, não há mais como voltar atrás na escolha da língua, então só resta estudar. Se você optou por inglês, esse texto vai te ajudar a estudar para o Enem. Confira nossas dicas abaixo!

Se prepare para a variedade de gêneros textuais

Uma característica marcante das provas de língua estrangeira do Enem é a variedade de gêneros textuais. É possível que apareçam textos em diversos formatos, como, por exemplo, tirinhas, charges, posts de blogs, letras de música, poesias, anúncios, artigos de jornais e revistas etc.

Nesse sentido, uma boa forma de se preparar para a prova de inglês é ler com frequência textos em inglês nos gêneros mais presentes no exame e interpretá-los nos momentos de estudo.

Resolva provas de anos anteriores

A resolução de provas de edições anteriores do Enem sempre ajuda muito no processo de preparação para prestar o exame. Invista alguns minutos do seu estudo para resolver questões de inglês, assim, você perceberá com maior facilidade o padrão das provas, além entrar em contato com os gêneros textuais mais comuns.

Saiba diferenciar localização de interpretação pura

As questões de inglês no Enem são, sobretudo, questões de interpretação de texto. Nesse sentido, é fundamental distinguir se a questão pede uma localização, quando o aluno só precisa localizar um trecho exato no texto para garantir a resposta, ou se a questão exige interpretação pura.

Na interpretação pura o participante não encontrará a resposta em um trecho específico do texto, mas precisará deduzir a resposta a partir da ideia central de sua totalidade. Nesse sentido, é bom se preparar para os dois tipos de questões.

Tenha atenção aos enunciados

Muitos pecam no Enem pela falta de atenção na leitura dos enunciados, que costumam ser mais longos, porém, é no enunciado que está a chave para a resolução das questões. Logo, o participante deve ter bastante atenção na leitura do enunciado para identificar exatamente o que ele exige e identificar as palavras-chave.

Com a identificação dos elementos principais do enunciado da questão, será mais simples buscar os elementos no texto.

Não se prenda à gramática

Essa é uma excelente dica para aqueles que estão estudando inglês para o Enem, pois as questões do exame nunca tiveram a gramática como foco, mas a interpretação de textos. Contudo, o participante que tiver algum domínio quando à gramática da língua terá mais facilidade para interpretar os textos. Então, não é necessário se prender à gramática, mas não é bom ignorá-la por completo.

