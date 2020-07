Dicas de Português: Degraus ou degrais?

Muitos falantes tendem a escorregar na marcação de plural de algumas palavras, sendo comum surgir a dúvida é degraus ou degrais?, mas há uma regrinha simples que pode resolver esse problema.

Não é simples afirmar que algo é certo ou errado na Língua Portuguesa, pois as línguas naturais estão em constante mutação e quem “manda” nas línguas são os seus falantes. Logo, o que é considerado correto hoje pode ser considerado incorreto em muitos anos, mesmo que a mudança possa demorar séculos para ser incorporada e completamente aceita.

Contudo, do ponto de vista da linguagem formal, exigida na escrita e em contextos formais, podemos falar de certo e errado pois o falante deve seguir as normas gramaticais estabelecidas.

Desse modo, o correto ao colocar a palavra degrau no plural é degraus e não degrais.

Entenda regra

A palavra degrais é incorreta porque, na Língua Portuguesa, há a regra de que as palavras terminadas na vogal -u têm o plural realizado apenas com o acréscimo do -s.

Logo, palavras como chapéu, bacalhau, mau e réu no plural são como nos exemplos:

Preciso ir a uma loja de chapéus.

Os bacalhaus da feira estavam muito miúdos.

Homens maus têm vidas longas.

Uma sala repleta de réus e muito a trabalho a fazer.

Sabemos, contudo, que na fala usar degrais é muito comum entre muitos brasileiros. O equívoco, porém, ocorre porque na Língua Portuguesa temos palavras como jornal, papel e tal, cujo plural é feito com a adição de -is. Assim, o plural dessas palavras é feito como nos seguintes exemplos:

Os jornais foram entregues hoje cedo.

Peguei os papéis da mesa e os guardei na gaveta.

As tais pimentas nem ardiam.

Os falantes, desse modo, fazem a assimilação do som final das palavras. Nesse sentido, confundem o plural. Mas para não errar, basta aplicar a regrinha. Terminou em –u? Acrescenta o -s.

Gostou da nossa dica degraus ou degrais? Comente aqui.

Veja mais dicas de ortografia do português aqui.