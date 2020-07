Dicas de Português: Saiba como empregar sinais de pontuação

Um dos erros mais cometidos pelos estudantes quanto à escrita da língua portuguesa é o emprego incorreto de sinais de pontuação nos textos. Nesse sentido, apresentamos algumas dicas para que você evite se equivocar na escrita.

Concursos Públicos e vestibulares como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo, sempre cobram a redação de um texto discursivo. Nesse sentido, o emprego dos sinais de pontuação revelam o despreparo de muitos candidatos e participantes.

A pontuação tem como objetivo principal reproduzir ou representar características próprias da língua falada como pausas e entonações, por exemplo. Nesse sentido, o falante/escritor deve buscar sempre empregá-los pensando em sua representação.

Por esse motivo, apresentamos abaixo alguns dos sinais de pontuação que mais geram dúvidas no momento da escrita, bem como alguns equívocos nos usos.

Ponto final

Geralmente o ponto final indica uma pausa total na fala ou é usado para finalizar uma abreviatura. Nesse sentido, deve ser utilizado quando o escritor completar sua linha de raciocínio por meio de uma frase. Desse modo, entre os sinais de pontuação, o ponto final é aquele que indica a pausa mais longa.

O ponto final deve ser empregado em frases declarativas ou imperativas (negativas ou positivas). Como, por exemplo, nas frases abaixo:

O navio naufragou.

Não tenho a intenção de ajudá-lo.

Vírgula

A vírgula é um dos sinais de pontuação cujo uso é feito de maneira equivocada pelos estudantes. Acredita-se que isso se deva ao seu emprego mais recorrente, que causa dúvidas.

Nesse sentido, o erro mais comum dos estudantes é o de separar a o sujeito do verbo com a vírgula. Assim, cabe alertar: o verbo não deve ser separado dos seus complementos ou do sujeito pela vírgula.

A vírgula dever ser usada para separar termos que possuem mesma função sintática na oração, isolar o vocativo, isolar o aposto ou isolar termos antecipados, como complemento ou adjunto.

Assim, pode ser usada como nas seguintes orações:

Maria, Beatriz e Laura saíram juntas.

Mário, volte agora para a sala!

Jair Bolsonaro, o então presidente do país, está com COVID-19.

Nada foi feito, naquele momento, para suavizar a dor.

Exclamação

A exclamação não é bem recebida em todos os tipos e gêneros textuais. Desse modo, deve ser empregada com cautela.

Este sinal de pontuação deve ser utilizado em frases, orações e expressões que indicam diversos sentimentos ou depois de vocativos ou interjeições.

Assim, o uso da exclamação é correto nas seguintes frases:

Mãe! Eu passei de ano!

Que horror! Nunca presenciei tamanha violência.

Há diversos sinais de pontuação na escrita, mas aqui apresentamos apenas três. Para aprofundamento recomendamos alguns cursos.

