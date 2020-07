Dicas para desenvolver uma boa argumentação na redação do Enem

Entre as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) há a temida prova de redação, cuja nota é pautada em critérios bem definidos em cinco competências. Nesse sentido, uma boa argumentação é fundamental ao participante na escrita da redação, pois é parte das competências exigidas pelo Enem.

Entre as cinco competências exigidas na redação, a terceira é a mais centrada na cobrança da argumentação pois, consiste em: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Nesse sentido, apresentamos algumas dicas de como desenvolver um textocuja argumentação seja relevante e boa o suficiente para garantir bons resultados seja no Enem ou em avaliações escritas de outros vestibulares.

Dicas para desenvolver uma boa argumentação

Embasamento

Nossa primeira dica é quanto ao embasamento dos seus argumentos. Recomendamos, desse modo, que sua argumentação seja pautada em conhecimentos prévios adquiridos nos seus estudos ou sobre as atualidades.

Não é recomendado usar um argumento que não tenha sustentação em uma fonte externa, nesse sentido, recomendamos embasar bem seus argumentos.

Coerência

A coerência significa ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias, nesse sentido se faz indispensável a uma boa argumentação.

Os temas propostos na redação do Enem são geralmente voltados para problemas sociais que se apresentam principalmente em âmbito nacional. Desse modo, recomendamos que, além de estabelecer argumentos que estejam em harmonia com o tema, os argumentos sejam coerentes com a realidade. Logo, o participante deve evitar teorias fictícias ou argumentações inverossímeis.

Citações

Nesse sentido, uma boa argumentação pode ser enriquecida com citações, menções a ideias, pessoas, fontes etc. Contudo, é recomendado que as citações ou trechos de textos mencionados tenham credibilidade, ou seja, devem vir de fontes confiáveis.

Desse modo, o participante deve priorizar citações de pensadores, estudiosos, cientistas da área contemplada no tema proposto.

Seu leitor

Nossa última dica é voltada para o leitor. É fundamental na escrita de qualquer texto pensar em como esse texto será recebido pelo leitor. Nesse sentido, o participante do Enem deve focar em questionamentos, dúvidas e pensamentos contrários que possam ocorrer ao corretor da redação no momento da leitura para, a partir disso, criar melhor argumentação.

Desse modo, a argumentação deve levar o leitor (corretor) a se convencer positivamente quanto à proposta de intervenção apresentada na conclusão, devendo haver coerência também (e principalmente) entre a argumentação e a proposta apresentadas.

