Dicas para interpretação de texto no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é famoso pelas questões longas presentes nas suas provas, que sempre exigem muita leitura e interpretação de texto atenciosa.

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, por exemplo, assusta pelo tamanho dos textos, que podem literários e não literários, cuja interpretação é sempre necessária, mesmo que a interpretação não seja o foco da questão.

Nesse sentido, apresentamos algumas dicas preciosas para não errar na interpretação de texto e mandar bem na sua prova do Enem. Confira abaixo!

Mantenha o foco no enunciado

As questões do Enem costumam ser enormes, especialmente as de português, então tenha atenção para manter o foco no que exige o enunciado. Desse modo, você poderá direcionar melhor a leitura e a interpretação do texto.

Nesse sentido, é recomendado que o participante sublinhe os comandos mais importantes do enunciado, que costuma apresentar uma contextualização, contudo, essa contextualização não deve fazer o participante perder o fio da questão. Assim, destacar a exigência do enunciado guiará na escolha das alternativas.

Identifique o conteúdo da questão

Em decorrência dessa contextualização comum no Enem, o participante pode acabar desviando a atenção do real conteúdo exigido na questão. Por esse motivo, é necessário identificar o conteúdo da questão, como fazemos com as palavras-chave de um texto.

Além disso, é possível que em um enunciado enorme haja um conteúdo teórico escondido, justamente aquele que deve guiar a resposta da questão. Nesse sentido, é necessário ler o enunciado e os possíveis textos com atenção para identificar o conteúdo que é a chave para a resposta.

Encontre o propósito do texto

Nas questões de interpretação, saber qual é o propósito do texto ajudará o participante a eliminar as alternativas absurdas, que estão sempre presentes como possibilidades de resposta, e interferem na média geral da prova que é feita pelo método de correção TRI.

Nesse sentido, reconhecer o público-alvo do texto e sua intenção (se tem objetivo de informar, vender um produto ou uma ideia, convencer o leitor, ou sensibilizá-lo etc) ajudará a interpretar o texto e consequentemente a identificar a alternativa correta.

