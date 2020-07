Diniz comanda primeiro treino tático do São Paulo com foco no Mirassol

Depois de vencer o Guarani em Santos, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira e Fernando Diniz comandou o primeiro treino como foco no Mirassol, adversário das quartas de final do Campeonato Paulista. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 19h, no Morumbi.

Preservados da partida contra o Guarani, os jogadores titulares treinaram normalmente nesta segunda, participando dos ajustes finais para o duelo decisivo contra o Mirassol. A estratégia de poupar os principais atletas fez com que Diniz tivesse um dia a mais com eles, visto que não houve a necessidade de realizar trabalhos regenerativos.

Vale destacar que o São Paulo não deverá ter desfalques para o jogo, já que o departamento médico está esvaziado e nenhum atleta cumprirá suspensão. Joao Rojas e Walce são os únicos que permanecem em recuperação, realizando trabalhos de fisioterapia.

Como destacou na última semana, Diniz voltará sua atenção para os aspectos táticos nos treinamentos apenas a partir de agora. Isso porque o treinador do Tricolor priorizou atividades físicas e técnicas desde o retorno dos treinos, no início de julho.

Caso não haja nenhuma surpresa de última hora, o São Paulo entrará em campo para enfrentar o Mirassol com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes, Pablo, Vitor Bueno e Alexandre Pato.

O São Paulo encerrou a primeira fase do Paulistão na primeira colocação do grupo C, com 21 pontos. Na classificação geral, o Tricolor ocupa a terceira posição, atrás apenas do líder Red Bull Bragantino e do Palmeiras. Além disso, os comandados de Fernando Diniz são a equipe com mais gols marcados no estadual, com 19 tentos em 12 partidas.