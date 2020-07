Diniz, Guardiola ou Tite? Daniel Alves diz que prefere técnico do São Paulo

[ad_1]



O meia Daniel Alves concedeu entrevista ao jornalista Alê Oliveira, no canal De Sola, e falou sobre sua carreira na Europa, Seleção Brasileira e momento no São Paulo.

O jogador foi questionado sobre sua preferência entre Fernando Diniz, Pep Guardiola e Tite. “Diniz”, respondeu sem hesitar.

Daniel Alves e Guardiola trabalharam juntos no Barcelona. Entre as principais conquistas deles estão dois títulos da Liga dos Campeões, três do Campeonato Espanhol, dois da Copa da Espanha e dois do Mundial de Clubes. Ao todo, foram 14 troféus em quatro temporadas.

Dani Alves foi capitão do Brasil na conquista da Copa América do ano passado

O meia, que na seleção atua como lateral, é homem de confiança e capitão com Tite. A parceria rendeu a conquista da Copa América em 2019.

Com Diniz, Daniel ainda busca a primeira conquista. “Ser campeão” afirmou, sobre o que espera para o São Paulo em 2020.