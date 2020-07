Dino leva tiro e acaba preso após ameaçar Eliza de morte · .

Dino (Paulo Rocha) tentará colocar em prática um plano que parece perfeito em Totalmente Demais, mas levará a pior. Ele conseguirá colocar Eliza (Marina Ruy Barbosa) na cadeia para ficar com o dinheiro que a garota ganhou no concurso de beleza, mas não contará que Gilda (Leona Cavalli) decidirá depor a favor da filha. No momento que a modelo for solta, o malandro irá sacar uma arma e ameaçá-la, só que acabará levando um tiro.

Assim que a ruivinha for solta, o padrasto assediador perderá a cabeça e partirá para cima dela na delegacia. Mesmo com Arthur (Fabio Assunção) e Germano (Humberto Martins) ao lado da garota e sua mãe para protegê-las, o mau-caráter não desistirá e sacará um revólver.

O agente de Eliza partirá para cima do vilão, e os dois começarão uma luta corporal. No meio da briga um tiro será disparado e acertará o marido de Gilda. O diretor da Bastille, que vai presenciar tudo, exigirá a prisão do bandido. “Calma, ele fez besteira, mas ele não é bicho. Ele não pode ser preso assim. Ele está ferido”, dirá a mãe da mocinha.

O delegado chamará uma ambulância para levar o criminoso até o hospital, e na hora que o veículo chegar o ex-marido de Lili (Vivianne Pasmanter) irá impor que uma ecolta acompanhe o socorro. O policial se irritará e reclamará com o advogado Zé Pedro (Helio de La Peña): “Doutor, fala aí para o seu cliente que ele já falou demais”.

O advogado não irá se intimidar. “Vamos concordar que o ferido é um preso e sob a sua custódia. O senhor deve zelar por ele até o fim da detenção”, responderá. Sem saída, o delegado ordenará que o bandido seja acompanhado por dois policiais até o hospital.

