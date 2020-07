Direito de Família: Promessa de Doação

Assim, por razões análogas, a promessa feita no pacto antenupcial é dotada de exigibilidade.

Todavia, no caso dos filhos, a fundamentação jurídica tendente ao reconhecimento da execução específica, para forçar o cumprimento da obrigação, é ainda de clareza maior.

Com efeito, o interesse existencial deles anima os pais a celebrarem a promessa, que não poderá ser desfeita nem, muito menos, resolver-se simplesmente em perdas e danos em caso de descumprimento.

Neste sentido, o princípio da solidariedade familiar impõe a mantença da palavra dada, dispensando maiores considerações.

Finalmente, em caso de recusa, caberá, por certo, a execução forçada.

No entanto, não se dispensa , em se tratando de imóveis, o respeito ao princípio da continuidade do Registro Imobiliário.

Isto porque aquele que doa deve ser, formalmente, o titular do bem.

Por fim, conclui-se que, no âmbito do Direito de Família, à luz do princípio da solidariedade familiar, a promessa de doação firmada em acordo judicial de separação, divórcio e dissolução de união estável, ou, ainda, em pacto antenupcial, tendo em vista a ambiência da sua pactuação, uma vez atendidos os pressupostos negociais de validade, tem plena exigibilidade jurídica, justificando, em caso de inadimplemento do promitente doador, a sua execução forçada.