Diretores de novelas da Globo pedem uso de figurantes mesmo com pandemia · .

Apesar da pandemia do coronavírus (Covid-19) estar longe de acabar no Brasil, diretores de dramaturgia da Globo estão pedindo para que o departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico da emissora avaliem a possibilidade das novelas usarem figurantes em cena com o elenco principal.

O protocolo de segurança para retornar ao trabalho começou a ser desenvolvido para estabelecer novas regras que possam conter a proliferação do vírus, como o maior distanciamento entre os atores, a proibição das cenas de beijo e de artistas extras.

De acordo com a coluna de Carla Bittencourt, do jornal Extra, os autores e diretores das produções argumentaram que a figuração traz um toque a mais de realidade às cenas gravadas em cidades cenográficas.

A Globo marcou o retorno de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder para o dia 3 de agosto. Caldeirão do Huck já voltou a gravar em estúdio na semana passada, e a expectativa é de que Domingão do Faustão e Altas Horas sigam os passos da atração de Luciano Huck em breve, ainda segundo a jornalista Carla Bittencourt.

As decisões, entretanto, vão depender de como o país avança ou recua no controle da pandemia mundial. Até o momento, o Brasil já ultrapassou mais de 72 mil mortes e um milhão de infectados.

