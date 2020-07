Diretoria do Flamengo já tem reunião marcada com possíveis novos treinadores

[ad_1]



Na Europa em busca do sucessor de Jorge Jesus, o vice-presidente Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel já tem reunião marcada com dois candidatos a novo técnico do Flamengo. O dirigente vai se encontrar com o espanhol Domenec Torrent e o português Carlos Carvalhal.

O primeiro será Torrent, neste sábado. O espanhol foi auxiliar-técnico de Pep Guardiola e já adiantou que conhece o elenco rubro-negro.

Torrent tem um aliado no elenco atual. Ele já trabalhou com o lateral direito Rafinha, no Bayern de Munique.

“O Dome, eu falo até assim porque eu tenho uma intimidade legal com ele. Foram três anos que trabalhamos juntos no Bayern, depois ele foi para o City com o Pep. É aquela história, ele é da escola do Cruyff, né? É um cara que sabe tudo e mais um pouco de bola. No Bayern, os treinamentos quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo e tal. É um cara que dispensa comentários, eu conheço bem e posso falar com propriedade porque é um cara com quem eu trabalhei. Não só eu, né? Ele fez muita gente no Bayern crescer muito. E agora ele está de primeiro treinador, aí não tivemos mais contato. Mas o tempo que trabalhamos juntos dispensa comentários”, disse à ESPN.

Mesmo sendo apontado como o favorito pelos rubro-negros, o acerto é considerado difícil.

No domingo, será a vez do português Carlos Carvalhal conversar com os dirigentes. Carvalhal teria sido o nome indicado por Jorge Jesus após seu acerto com o Benfica.

O certo é que os dirigentes rubro-negros esperam conversar com outros profissionais antes de decidir quem será o alvo principal.