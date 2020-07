Diretoria do Vasco sonda zagueiro e laterais-esquerdos para reforçar elenco

[ad_1]





Sánchez Miño, do Independiente, foi um dos jogadores sondados pela diretoria do Vasco (Foto: Divulgação/Independiente)

Mesmo com dificuldade financeira, o Vasco mira reforços para a sequência da temporada. Entre as posições consideradas carentes estão a zaga e a lateral esquerda.

Para a zaga, os cruzmaltinos negociam com Lucas Alves, que está atualmente no Luzem, da Suíça. Os dirigentes já se reuniram com o empresário do jogador e um acerto pode estar próximo.

Lucas Alves tem 28 anos e contrato com o time suíço até 2022, mas tem interesse em voltar ao Brasil. O zagueiro é cria das categorias de base do Corinthians, mas fez carreira fora do país.

Já para a lateral esquerda, alguns nomes foram ventilados em São Januário. O principal foi o paraguaio Santiago Arzamendia, do Cerro Porteño, do Paraguai.

Outro nome que surgiu nos últimos dias foi o argentino Sánchez Miño, do Independiente, da Argentina. O empresário do jogador admitiu sondagem dos cruzmaltinos, mas afirmou que o clube carioca se assustou com o salário pedido.

O certo é que o Vasco ainda quer reforçar o elenco visando o Campeonato Brasileiro. No entanto, os problemas financeiros afastam jogadores que acertarem com o clube.