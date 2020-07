Dirigente crê em renovação de jogadores do Fluminense

O Fluminense se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, a diretoria já trabalha na manutenção do elenco.

O diretor-executivo Paulo Angioni adiantou que Wellington Silva vai renovar contrato com o Fluminense.

“Já está resolvido, não tem grandes problemas. Contrato dele será estendido por mais tempo, provavelmente até junho de 2022”, disse ao Globoesporte.com.

Outro jogador que deve ter seu contrato renovado é o zagueiro Matheus Ferraz. O defensor tem vínculo até o fim do ano, mas deve ficar por mais tempo nas Laranjeiras.

“Avançamos bastante na situação do Matheus Ferraz. O contrato dele será estendido não só pelos dois meses, mas por mais um ano ou 18 meses. É um profissional que se identificou com o Fluminense e é identificado como um jogador de relevância dentro do grupo”, declarou.

Além deles, o Fluminense também negocia a permanência por mais tempo do meia Nenê. O experiente jogador é um dos destaques da equipe tricolor e já manifestou o desejo de seguir no clube carioca.