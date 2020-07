Dirigente do Vasco está otimista por volta de Guarín

O Vasco perdeu um jogador importante do elenco ao ver o colombiano Freddy Guarín voltar ao seu país para resolver problemas particulares. O volante revelou que pode encerrar a carreira caso não retorne a São Januário.

O diretor-executivo André Mazzucco falou sobre a situação de Guarín. O dirigente está confiante em um desfecho feliz no caso.

“Está caminhado bem, é um assunto delicado porque, às vezes, para quem está de fora parece que o Vasco tem sido conivente com a situação do Guarín. Temos tomado todas as medidas com o Marcelo Ferreyra, empresário e o Guarín. A gente espera que se resolva, esse início de semana reserva dias importantes. Temos mantido contato constante”, disse ao globoesporte.com.

No entanto, Mazzucco não quis especular uma data para uma possível volta de Guarín ao Vasco.

“O que é bater o martelo? É escutar: “Ok, Guarín está pronto pra voltar”. Isso é o que queremos definir nesses dias agora. Mas também dependemos de fronteiras e autorizações da Colômbia. Por isso temos que aguardar. Há vários fatores complicados para ele voltar”, declarou.

Guarín chegou ao Vasco na temporada passada e foi um dos principais jogadores da equipe no Campeonato Brasileiro. Neste ano, o colombiano jogou pouco pela equipe, pois demorou a renovar contrato.