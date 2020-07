Disney+ no Brasil: lançamento é contestado pela Claro

Com lançamento previsto para o mês de novembro no Brasil, o Disney+ pode acabar demorando um pouco mais para chegar por aqui, devido a um impasse jurídico. De acordo com o jornal O Globo, a Claro está contestando a entrada da plataforma no mercado nacional.

O motivo alegado pela operadora, em sua denúncia à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), é que a o serviço de streaming da Disney não tem produções nacionais em seu catálogo. Dessa forma, a plataforma online não estaria seguindo as determinações da Lei da TV Paga.

Para a Claro, o não enquadramento do serviço da gigante do entretenimento na legislação em questão resultaria em concorrência desleal. Vale lembrar que a companhia tem a sua própria plataforma de conteúdos sob demanda e canais ao vivo pela internet, o Now.

The Mandalorian é uma das principais atrações da plataforma.Fonte: IMDb/Reprodução

Os conselheiros da agência reguladora devem deliberar sobre o alcance da Lei da TV Paga em agosto. Na votação, eles irão decidir se a determinação de ocupação de parte da grade dos canais por assinatura com conteúdo nacional também vale para as plataformas online. Segundo a publicação, a empresa americana acompanha o processo de perto, para definir sobre a estreia do seu streaming no Brasil.

Disponibilidade em outros países

Lançado em novembro de 2019 nos Estados Unidos, o streaming da Disney já chegou a diversos outros países. Canadá, Austrália, Porto Rico, Nova Zelândia, Holanda, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Suíça, Áustria e Índia são alguns dos mercados onde o serviço pode ser encontrado.

No catálogo do Disney Plus, há produções da própria companhia, animações da Pixar, filmes do universo cinematográfico Marvel e da Lucasfilm, além da franquia Star Wars. Conteúdos da National Geographic também estão entre as atrações.

A assinatura mensal custa a partir de US$ 6,99 nos EUA. Já no Brasil, ainda não há definição quanto aos valores que serão cobrados.