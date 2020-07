Disney revela detalhes de Luca, próxima animação da Pixar

A Disney anunciou nesta quinta-feira (30), a produção da próxima animação da Pixar. Intitulado Luca, a trama será ambientada na cidade costeira de Riviera Italiana e acompanhará a história de amadurecimento sobre um menino e seu novo melhor amigo, durante aventuras em um verão inesquecível.

Contudo, a amizade dos dois será ameaçada após o protagonista descobrir que seu colega é na verdade um monstro marinho de outro mundo abaixo da superfície da água. A revelação aconteceu através do Twitter oficial do estúdio, que também divulgou que o longa chegará aos cinemas americanos em 18 de junho de 2021. Confira a primeira imagem:

Luca chegará aos cinemas em 2021Fonte: Twitter/Reprodução

“Esta é uma história profundamente pessoal para mim, não apenas porque se passa na Riviera Italiana, onde eu cresci, mas porque o centro deste filme é uma celebração de amizade. Na infância, ela geralmente define o caminho de quem queremos nos tornar e esses laços serão o foco do enredo”, disse Enrico Casarosa, diretor do título e responsável por A Lua, curta-metragem do estúdio indicado ao Oscar 2012.

“Portanto, além da beleza e charme do litoral italiano, nosso longa apresentará uma aventura de verão memorável que mudará fundamentalmente Luca”, completou. Vale apontar que até o momento não foi informado o elenco de voz da produção, o que deve acontecer em breve.