Disque Amiga Para Matar vai terminar após a terceira temporada na Netflix · .

A comédia Disque Amiga Para Matar (Dead to Me) vai acabar após a terceira temporada. A Netflix renovou a série para o último ano e coloca a atração, protagonizada por Christina Applegate (indicada ao Emmy) e Linda Cardellini, na extensa lista de produções originais da plataforma que não superaram a maldição do terceiro ano de vida.

Junto com o anúncio da encomenda de novos episódios, a Netflix divulgou que firmou uma parceria com Liz Feldman, criadora de Disque Amiga Para Matar. Ela agora irá desenvolver séries e outros programas para a plataforma.

Liz (Duas Garotas em Apuros) tinha um contrato com os estúdios da rede CBS. Ela deixa o antigo emprego para se juntar à Netflix, que busca criadores de conteúdo para estarem dentro da empresa. O objetivo é diminuir o número de atrações de terceiros na plataforma e aumentar a receita com produtos de casa.

Sucesso nas duas temporadas, sempre figurando no top 10 das atrações mais vistas no streaming, Disque Amiga Para Matar é uma comédia sinistra, com muita mentira e até assasinato no meio do caminho. As amigas em questão são a corretora de imóveis Jen Harding (Christina) e a cuidadora de idosos Judy Hale (Linda). Elas se conhecem em uma reunião de pessoas que perderam entes queridos e formam uma amizade improvável.

Pelo papel de Jen, Christina Applegate deu uma rejuvenescida na carreira e ganhou aplausos em Hollywood, além de indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy. A segunda temporada de Disque Amiga Para Matar está na briga para entrar neste ano na disputa pelo Emmy de melhor comédia.

