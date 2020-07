Dívida acumulada! Atacante fica sem dinheiro prometido e aguarda posição do Atlético-MG

P191… Em 2014 o #GALO reverteu a vantagem do Corinthians com uma goleada histórica 4×1… gols de Luan, Guilherme (2), e Edcarlos. Com direito a dancinha no final!!! pic.twitter.com/g8B3egK4FA

— Marcelo Las Casas (@marcelo_las) July 13, 2020