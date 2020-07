Do racismo ao ‘vale tudo pra vencer’, presidente da Ponte diz que futebol tem poder de educar a sociedade

A luta da Ponte Preta contra o rebaixamento no Campeonato Paulista é uma das grandes preocupações de Tiãozinho, 53, há mais de quatro meses, desde quando o torneio foi interrompido por causa da COVID-19. Mas não dá para dizer que é a única.

O homem que preside a Ponte Preta desde novembro de 2019, quando assumiu após Armando Abdalla Júnior renunciar, é uma voz antiga no combate ao racismo e defesa do direito das minorias. E crê no poder de comunicação do futebol.

“Se tem um setor com capacidade enorme de conversar com todas as classes sociais do Brasil é o futebol. A mensagem que o futebol passa é uma mensagem que repercute na formação dos valores culturais da sociedade”, disse Sebastião Arcanjo, nome de batismo de Tiãozinho, o único presidente negro entre os clubes das Séries A e B do Brasil.

Nesta entrevista exclusiva, o dirigente fala sobre as dificuldades de tratar esses temas no país, dos valores distorcidos, como o “vale tudo para vencer” e “ganhar roubado”, que ainda imperam no futebol, e faz um balanço da equipe, lanterna do Estadual.

A duas rodadas do fim da fase de grupos, o time campineiro joga contra o Novorizontino, na Arena Barueri, às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira (22). Com sete pontos, além de secar os rivais, a equipe tem de vencer hoje e também no domingo, quando enfrentará o Mirassol, em São Bernardo do Campo, para evitar a queda para a Série A2.

O presidente da Ponte Preta, Sebastião Arcanjo, conhecido como Tiãozinho, no estádio Moisés Lucarelli Divulgação PontePress/RogérioCapela

ENTREVISTA

ESPN – Como prevê a volta do Campeonato Paulista para a Ponte Preta após quase quatro meses de paralisação?

Sebastião Arcanjo: Teve um impacto que atingiu todas as equipes. O efeito não era possível de prever em nenhuma atividade economica, e o futebol foi fortemente impactado. Seja porque os clubes dependem muito das receitas dos direitos de transmissão ou por causa das mudanças nos mecanismos de patrocínio ao longo desses anos.

Alguns clubes também foram impactados em razão da crise ter atingido os patrocinadores. Você sustentar uma instituição, um clube de futebol, que carrega os mesmos riscos legais, trabalhistas como qualquer outra atividade econômica, é muito difícil. São quatro meses de folha de pagamento, despesas correntes. Foi um exercício de muita disciplina, que deixou um aprendizado.

ESPN – Além do impacto financeiro, teve a perda esportiva. A Ponte passou quatro meses na zona de rebaixamento, sofrendo a expectativa da queda, sem poder treinar ou trabalhar para evitar a queda.

Sebastião Arcanjo: Este é o segundo efeito: o processo de preparação dos atletas para a competição. São variáveis que nós não tínhamos controle. Esse processo de trabalho remoto impactou o futebol. O profissional do futebol precisa ter contato com a bola, ter choque, ter competição, precisa de campo para treinar. Como isso vai afetar o desempenho dos atletas nós vamos saber agora. Pode ser que a gente esteja exposto ao mesmo risco que aconteceu em outras competições, isto é, ao aumento de lesões.

ESPN – Tem um impacto psicológico também, não?

Sebastião Arcanjo: Este é o terceiro efeito. Uma equipe como a Ponte vem muito pressionada em busca de resultados, numa posição desconfortável na tabela. Então, a volta é marcada por toda essa ansiedade, essa expectativa, que também mudou em função do processo de preparação para o jogo contra o Novorizontino. Nós estávamos nos preparando para jogar em casa, num ambiente controlado. Vamos jogar fora. Nossos jogadores estão confinados desde sexta. E teve toda aquela ansiedade que marcou não só o teste, mas a espera pelo resultado. Tudo isso faz parte dessa retomada prévia do campeonato e esse conjunto de variáveis.

Tem de trabalhar e foi o que fizemos muito nos últimos dias. Tive contato mais direito com os atletas. Buscamos estabelecer o foco na competição, trazer para realidade concreta, onde a Ponte depende só dela para ter outro cenário, outra perspectiva. São fatores que servem como estímulo saber que você depende da tua própria força e determinação e convencer todo o grupo a entregar a vida nessas duas partidas. Foi o que marcou essa quarentena.

Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, presidente da Ponte Preta desde novembro de 2019 Divulgação PontePress/RogérioCapela

ESPN – A volta ocorre em um momento que não parece o ideal, com tantos casos de COVID-19, mortes e muitas cidades na fase vermelha. O senhor concorda?

Sebastião Arcanjo: A gente trabalhava para a volta acontecer em 27 de julho, mas a antecipação em uma semana desse calendário afetou vários processos de preparação. Aumentou o risco de lesão e de queda da qualidade técnica do evento. Não é a volta pela volta. É voltar quando tivéssemos condições, com qualidade de desenvolver o campeonato.

ESPN – A pressão veio do governo ou da CBF, ao divulgar o início das Séries A e B em agosto?

Sebastião Arcanjo: Não há dúvida de que, ao anunciar o calendário da Série A e da Série B, a CBF jogou pressão nas competições estaduais. Acho que com toda a prudência que estava sendo conduzido o processo aqui em São Paulo acabou jogando pressão.

As pessoas abriram mão de muitas de suas convicções para cumprir esse calendário maluco. Ainda é um calendário que pode sofrer alterações dependendo da evolução da própria pandemia ou da dinâmica das competições. A gente sabe que vai jogar, mas não sabe onde. São Paulo tem várias cidades na fase vermelha, onde os clubes perderam condições de treino.

ESPN – Pega mal para a imagem do futebol brasileiro essa insistência em voltar com as competições enquanto ainda há mortes e números elevados de contaminação em cidades como Rio e São Paulo?

Sebastião Arcanjo: O futebol não é uma atividade qualquer. Tem todo o efeito econômico, impacto no caixa, as obrigações que os clubes estão submetidos e que podem responsabilizar seus dirigentes legalmente, mas nós estamos diante de um fenômeno histórico. Acho que tem todo um embate colocado na sociedade brasileira, que põe muitas vezes a ciência em um segundo plano, mas futebol também é uma ciência. Um dos fatores que deu ao futebol desempenho e um diferencial foi a própria evolução científica. Não pode ter contradição em um esporte de alto rendimento, de alta performance, negando as informações que a própria ciência nos oferece.

ESPN – Qual efeito essa negação pode nos levar?

Sebastião Arcanjo: Eu considero que o efeito disso, do ponto de vista pedagógico para a população, é desastroso. Se tem um setor com capacidade enorme de conversar com todas as classes sociais do Brasil é o futebol. Então, a mensagem que o futebol passa é uma mensagem que repercute na formação de valores, no compartilhamento de informações, enfim. O futebol não é só dentro de campo. Dentro do campo é a razão da gente existir. Agora se a gente puder ajudar a melhorar as pessoas, as cidades e o ambiente que a gente vive, o futebol deve e pode dar contribuição.

Acho que nesses casos [de retomada das competições] houve pressão sim, pressão de ordem financeira e econômica. Isso acabou criando constrangimentos, como regiões que estavam com índice de contaminação baixa e hoje estão fortemente afetadas. Lidamos com algo ainda desconhecido e alguns nem acreditam que existe a pandemia. Isso leva a decisões equivocadas.

ESPN – Por que é tão incomum vermos dirigentes tratando do tema como estamos vendo o senhor expor agora?

Sebastião Arcanjo: Converso com algumas pessoas no conselho da Ponte que tem uma vivência e uma experiência maior que a minha, e digo: “O mundo mudou e as pessoas não entenderam isso”. Às vezes, a gente vive situações em que estamos presos ainda na década de 60, 70. Vivendo um certo romantismo nas relações do futebol. Um mundo em que ninguém pagava nada, ninguém cobrava, dava-se um jeito em tudo. Um mundo em que ganhar valia tudo. O importante era ganhar, valendo gol impedido, sobretudo se for contra o grande rival. Foi se constituindo uma ética dentro do futebol do quase que “vale tudo para buscar a vitória”.

Quando eu falo que o futebol pode ser pedagógico é porque ele pode ajudar também o próprio brasileiro a se comportar de outra forma. Esses episódios que vimos de abuso de autoridade de desembargador ou do desrespeito da funcionária no Rio de Janeiro.

Pela forma como o futebol dialoga com multidões, o futebol pode ajudar a educar e dar valores ao povo. Ele não vai mudar sozinho as coisas, mas ele pode ajudar nesse “novo normal”. Como é normal time que combinou uma coisa sobre o calendário voltar a treinar antes, escondido? Essas coisas ainda vão permanecer, mas eu tenho que acreditar que a sociedade vai pressionar para mudarmos. Sem que com isso a gente deixe de lado a paixão. Tem de haver paixão também, mas a paixão não pode ser a mesma força que estimula ódio, violência, intolerância, o vale tudo para ganhar, inclusive roubando. São fatores culturais que podem levar gerações a serem alteradas. Mas é preciso que se dê os primeiros passos e isso me deixa muito contente por dar esses passos.

ESPN – Além da Ponte, o senhor ainda cumpre uma rotina de trabalho, com escala, horários, obrigações. É dessa vivência dividida que vem todo o entendimento por uma busca social no esporte?

Sebastião Arcanjo: Eu trabalho numa empresa de energia elétrica em Campinas desde 1984. Foi meu primeiro emprego. Hoje, eu trabalho na área de comunicação e relações institucionais. Oitenta por cento das minhas atividades estão focadas no ambiente de energia elétrica. Ambiente regulatório, legislativo. Muita coisa no setor elétrico é concessão pública, com regulações federais. Eu coordeno uma equipe de relações institucionais e governamentais. Óbvio que muito do que aprendi lá eu tenho usado na Ponte.

Muitas coisas que carrego na própria história de vida eu uso na luta contra o preconceito, o racismo. A gente tem de fazer uma disputa por valores. Não estou falando de valores econômicos. Falo de valores culturais. Acho que o futebol pode dar uma bela contribuição para a gente buscar os resultados dentro de campo e para a gente construir um ambiente social mais civilizado nessa confusão toda.

ESPN – Valores culturais… A Ponte é vista por muitos torcedores/especialistas como um clube símbolo da resistência, do combate ao racismo. Isso vem sendo trabalhado? Como é lidar com esse legado?

Sebastião Arcanjo: É um amor muito grande que faz com que milhares de homens e mulheres empurrem esse time o tempo todo. Isso vem desde a fundação Ponte. O sistema mutirão, que vem desde a convecção do primeiro uniforme até a construção do próprio estádio. Se somar todos os acontecimentos você percebe fatores que construíram uma dinâmica própria no clube. Por isso essa busca, essa perseguição também por um campeonato. É preciso de muito amor para suportar toda a pressão e continuar buscando.

O presidente Sebastião Arcanjo, da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli Divulgação PontePress/RogérioCapela

ESPN – É possível conciliar a rotina na empresa de energia elétrica com a administração de um clube?

Sebastião Arcanjo: A gente equilibra os pratos trabalhando bastante. O clube tem uma diretoria bastante coesa. Não que todos pensem da mesma forma, com mesmos pontos de vista. Temos uma diretoria bastante plural. Dentro da Ponte temos pessoas que têm opiniões políticas diferentes da minha. Mas há um esforço para entregar o que temos de melhor. A gente se dedica muito. Só para citar um exemplo. Todas essas oportunidades que foram geradas para as empresas mitigar impactos nas suas folhas de pagamento, no pagamento de impostos, enfim, a Ponte de forma muito organizada, coordenada, conseguiu aderir as propostas do governo federal/estadual durante a pandemia. Não perdemos nenhuma oportunidade.

Claro que não é fácil. Tenho que organizar minhas rotinas de modo que não afete o desempenho das minhas funções profissionais. Deixei isso muito claro no clube até porque assumi a Ponte em condições adversas. Houve o processo de afastamento do presidente eleito e eu era o primeiro vice-presidente na época. Assumi numa condição excepcional tendo de enfrentar outra excepcionalidade que é a pandemia. Agora eu tenho uma forma de dirigir. Não tenho postura centralizadora. Minha postura é de distribuir a bola, meio a moda antiga, fazendo que todos componentes da diretoria assumam seu comando e sua responsabilidade. E tem o campo, né. A gente precisa que a bola entre para gente poder avançar esse processo de transição na Ponte Preta e também os projetos.

ESPN – Pode dar exemplos de como é a pluralidade da diretoria?

Sebastião Arcanjo: Étnica, gênero, ideológica! Não é uma diretoria monolítica, em que todo mundo tem de estar no mesmo quadradinho. Pelo contrário, são pessoas que têm vivências, profissionais com diferenciais. Acredito que tudo isso enriquece a qualidade da nossa discussão e da nossa administração. São fatores que agregam. Temos desde uma pessoa mais simples, que tem sua ocupação ou um pequeno negócio, até executivos que tem grandes negócios em Campinas. Todos juntos ali, compartilhando ideias, experiências. Isso ajuda. Não é um clube de uma aristocracia ponte-pretana. Pelo contrário, tem vários extratos sociais que estão presentes e que as pessoas consideram quando vão tomar uma decisão. Isso traz sensibilidade diferente.

ESPN – O local onde está a Ponte no futebol brasileiro, isto é, a Série B e a primeira divisão do Campeonato Paulista são fundamentais para que a mensagem social repercuta e tenho o efeito desejado?

Sebastião Arcanjo: Essa gangorra que vive o futebol brasileiro para as equipes consideradas medias é a triste realidade. Reflete muito essa distância econômica entre os clubes da Série B e da Série A. A disparidade é quase uma barreira intransponível. Vive-se o tempo todo nessa gangorra. É um mecanismo perverso que faz quase a seleção natural da espécie. Você abre a tabela do campeonato e o pessoal já tem ideia de quem vai brigar pelo título e quem vai brigar para não cair. Se a gente olhar só o campo e não olhar os fatores externos, a gente pode ter uma visão distorcida da representatividade de cada clube.

Moisés Lucarelli, estádio da Ponte Preta Álvaro Júnior/AAPP

ESPN – O senhor já sofreu preconceito?

Sebastião Arcanjo: Nós vivemos em um país racista. As pessoas admitem que tem racismo no Brasil. Ainda que elas neguem que sejam racistas quando questionadas individualmente. O racismo está impregnado na sociedade brasileira. Isso acontece comigo, como acontece com outras pessoas da raça negra quando frequentam espaços não usuais para as pessoas que da mesma origem que a minha. Gera um incômodo pela presença e causa desconforto ou constrangimento naquelas pessoas que não estão acostumadas a verem as pessoas da raça nega, seja homens ou mulheres, em lugares de tomada de decisão.

Lembro de uma expressão que o Joaquim Barbosa usou em um debate acalorado com o Gilmar Mendes, dizendo: “Olha aqui, você não está falando com seu capataz, não! Aqui eu sou juiz como senhor”. Essa relação de hierarquia é característica da formação da sociedade brasileira. Aquela expressão “você sabe com quem está falando” é um traço da nossa formação, aliás, deformação como povo. Foram várias situações que enfrentamos, mas eu sempre digo assim que, na hora do um contra um, tem de partir pra cima do adversário. Não pode dar mole não. É manter a cabeça erguida e se comportar de forma correta. Não aceitar o preconceito.

ESPN – Quais medidas contra o racismo um clube pode tomar dentro do seu departamento de futebol?

Sebastião Arcanjo: Quando a gente olha para o futebol é indiscutível a presença e a contribuição dos atletas negros. Assim como em outras atividades esportivas. O que as pessoas questionam, o que elas querem na verdade, é limitar a presença do negro a esse espaço, a essa fatia do território. Então, fora das quatro linhas, no espaço de tomada de decisão, você tem barreiras aos negros. É assim no futebol, mas também nas empresas, no mundo dos negócios.

Recentemente o Instituto Ethos fez uma pesquisa com as 500 maiores empresas do Brasil e detectou que a presença de negros e mulheres dentro do espaço de tomada de decisão corresponde a apenas 5%, Estou fazendo esse paralelo para dar a dimensão de que o futebol, nosso foco, é parte de um problema estrutural. Há certa subalternidade da gente transferir a decisão para o outro. Isso reflete o próprio processo político, a democracia representativa no Brasil. Vai lá e me representa.

ESPN – Voltando ao futebol, quais foram os erros cometidos pela Ponte para estar nessa situação na competição?

Sebastião Arcanjo: É uma pergunta importante para finalizarmos. O primeiro… bom, não sei se é um erro. Nós montamos uma equipe forte e competitiva. Todos os especialistas apontavam a Ponte como um dos times em condição de brigar pelo campeonato. Foi essa a leitura. Nosso time tinha aprovação da grande maioria da crônica esportiva. Expectativa em torno de 70%. Os torcedores sonhando muito alto. O futebol reserva sempre surpresas. Essa é a verdade. Os jogadores que contratamos tiveram excelente participação em suas equipes, na Série B ou na Série A. A Ponte fez um esforço violento para segurar os jogadores, como o Ivan, por exemplo.

Olhamos o calendário todo, não somente o Campeonato Paulista. Não pensamos em ter um elenco aqui, desmontar e depois fazer outro. Pode ser que essa ambição, esse desejo, essa meta que é voltar para a elite do futebol brasileiro… pode ser que a gente olhou muito lá na frente e perdemos a mão no Paulista. Pode ser isso. Eu diria que olhando o processo de preparação, os treinamentos, nossa equipe oscilou muito. Ela enfrentou de igual para igual Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Fez bons jogos na Copa do Brasil, mas perdeu pontos preciosos para equipes que não esperávamos. Estávamos com a vitória na mão no Dérbi e sofremos a virada.

A troca de treinador… Dizem que demoramos para trocar. Eu tenho algumas convicções que não são usuais no futebol. Não sou adepto do perdeu dois jogos troca o treinador. Temos um planejamento. Não tivemos problemas com a folha de pagamento. É difícil ter um diagnostico para o que você perguntou. Nunca vai haver uma resposta conclusiva. Vai ser um eterno debate.