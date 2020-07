Documentário de Sandy & Junior denuncia postura invasiva de Hebe, Xuxa e Jô · .

O documentário Sandy e Junior: A História, no ar desde o dia 10 no Globoplay, tem um episódio que aborda a relação da mídia com a dupla, com disseminação de polêmicas e boatos sobre os dois. A atração traz várias imagens de arquivo da Globo e do SBT de entrevistas de Sandy & Junior. Na infância e na adolescência, eles tiveram de responder a perguntas invasivas de apresentadores como Xuxa, Fausto Silva, Hebe Camargo e Jô Soares.

Famosos desde que tinham oito e seis anos, respectivamente, os cantores cresceram na TV e nas capas de revistas. E isso nos anos 1990, em que não havia pudor, politicamente correto ou cuidados maiores pela pouca idade dos irmãos.

O documentário mostra que indagações sobre namoros e a sexualidade dos dois eram muito comuns, muito antes de chegarem à maioridade. Quando tinham dez e nove anos, Sandy e Junior participaram de uma edição do Jô Soares Onze e Meia, do SBT. O apresentador perguntou aos irmãos se eles já tinham namorados.

Na mesma época, Clodovil Hernandes (1937-2009) questionou Sandy sobre com que idade ela queria casar. Gugu Liberato (1959-2019), no Sabadão Sertanejo, perguntou para a menina: “Vai dizer que você nunca olhou para um garoto na escola?”.

As imagens são exibidas uma na sequência, para mostrar como esse tipo de indagação e sexualização da dupla era constante e como os dois ficavam visivelmente constrangidos.

“Naquela época, quando eles ainda eram crianças e pré-adolescentes, eu sofria muito mais do que eles. Porque eles [diziam] ‘deixa falar’, mas eu já sabia o quanto aquilo era sério”, ressalta Noely Lima, mãe da dupla.

Na adolescência, as abordagens ficaram ainda mais intrometidas. Em trechos do Planeta Xuxa, a apresentadora Xuxa Meneghel aparece dando um tapa no bumbum de Junior e perguntando se havia mulheres mais velhas interessadas nele. Para Sandy, ela perguntou sobre cantadas.

Hebe Camargo (1929-2012) deixou Sandy muito sem graça ao perguntar: “Você tem medo de namorar? Nunca teve nem um beijinho?”. Luciano Huck também insistiu no assunto. Quando ainda estava no programa H, da Band, o apresentador questionou a adolescente: “Não tem nenhum namorado na escola? Não tem nenhum pretendente que fica ligando na sua casa?”.

O documentário ainda mostra Fausto Silva perguntando aos irmãos se eles estavam namorando (ao que os dois responderam: “É segredo”), e Jô Soares indo além: questionou se Junior brincava de médico ou de massagista com as meninas.

“Fazer isso com crianças é muita sacanagem. Mal sabem se defender e aí botam uma pergunta capciosa pra eles, que respondem da melhor maneira que conseguem. E aí usam isso contra eles dez, 15 anos depois”, reclama Lucas Lima, músico e marido de Sandy.

Anos difíceis

Ao mesmo tempo em que viviam o auge de carreira da dupla, Sandy e Junior sofriam muito com esses tipos de questionamentos –esse episódio passa uma imagem muito ruim dos apresentadores, na forma com que tratavam duas crianças ou adolescentes. As especulações da mídia impressa sobre as vidas de Sandy e Junior também são relatadas como traumas para eles.

A principal polêmica era a suposta virgindade de Sandy, uma “dúvida” que durou praticamente até o casamento dela com Lucas Lima, em 2008. “As questões da adolescência são difíceis de lidar só por existirem. Imagina você estar vivendo sua adolescência ainda exposta”, comenta a cantora.

Dois apresentadores aparecem no documentário para defender a dupla: Serginho Groisman e Luciano Huck. Serginho, que recebeu a dupla Sandy & Junior dezenas de vezes no Programa Livre e no Altas Horas, ressalta que os dois já mostravam desde pequenos grande inteligência para lidar com entrevistas, mesmo com perguntas para as quais não estavam preparados.

Já Luciano Huck destaca que os dois passaram por momentos muito difíceis, ao serem intensamente julgados pela mídia e pela população mesmo tão novos, na infância e na adolescência.

© 2020 . | Proibida a reprodução