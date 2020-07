Dois meses após fusão, Disney reforça ESPN e começa a esvaziar Fox Sports · .

Dois meses após a aprovação da fusão entre os canais esportivos da Disney pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a gigante norte-americana ganhou força, ampliou a oferta de jogos ao vivo e indicou um comportamento que deve adotar até 1º de janeiro de 2022: priorizar a ESPN Brasil e esvaziar, aos poucos, o Fox Sports.

Uma das obrigações que o Cade impôs para a Disney foi manter na grade ao menos o Fox Sports 1 com o mesmo padrão de qualidade e sem deixar de ter programas ao vivo e a transmissão dos jogos. A empresa até o momento tem respeitado essa determinação.

Os dois canais do grupo passaram a compartilhar direitos: o Campeonato Inglês, que era exclusivo da ESPN, começou a ser também exibido no Fox Sports; o Alemão, que estava no canal esportivo de Rupert Murdoch, virou atração da antiga rival. O mesmo intercâmbio acontece nos campeonatos Português e Espanhol e na segunda divisão do Inglês. Essa troca continuará ocorrendo em outras competições e esportes.

Os profissionais também já aparecem em ambos os canais. Por exemplo, Rodrigo Bueno, Abel Neto e Mauro Naves, do Fox Sports, já participaram de programas da ESPN Brasil. Já Paulo Calçade e Gian Oddi estiveram na antiga rival.

“O compartilhamento estimula a integração, mas também irá preservar a identidade de cada um dos canais do grupo, mantendo o estilo e a linha editorial dos programas”, explica a Disney, em nota.

Por outro lado, a empresa já iniciou um movimento para reavaliar contratos. Os comentaristas Carlos Alberto e Ricardo Rocha foram informados que os seus vínculos, que vencem neste mês, não devem ser renovados. Também em junho, o Central Fox foi retirado do ar. A ideia foi evitar que o programa batesse de frente com o SportsCenter, da ESPN, segundo antecipou o UOL Esporte.

Em janeiro de 2022, a marca Fox Sports deixará de existir no Brasil ou poderá ser comprada por qualquer outro grupo ou investidor que se interesse. Porém, todos os direitos de transmissão e a estrutura, como a sede no Rio de Janeiro, os equipamentos e os profissionais, ficarão com a Disney.

Até janeiro de 2022, a empresa tem como objetivo aumentar a base de assinantes e a audiência da ESPN. Após a fusão, uma das expectativas do mercado é que a dona do Mickey se coloque como uma rival mais forte do Grupo Globo, da Turner e até do DAZN na disputa pelos direitos esportivos de transmissão.

Nessa linha, uma hipótese seria a Disney, para compensar a retração da TV paga, oferecer pay-per-view da Libertadores em um aplicativo de streaming. Em 2022, a ESPN terá direito a exibir a competição sul-americana sozinha na TV por assinatura. Um ano antes, no entanto, terá de disputar os direitos de 2023 em diante com outros players, em uma nova licitação da Conmebol.

Transmissões ao vivo

Com o catálogo reforçado, a ESPN e o Fox Sports têm se aproveitado que os campeonatos europeus voltaram a todo vapor após terem sofrido uma paralisação por conta da pandemia de novo coronavírus (Covid-19) e estão transmitindo diversas competições ao vivo diariamente.

Entre quarta (8) e sexta-feira (10), apenas os canais ESPN terão 15 eventos, já os canais Fox vão mostrar outros sete. Veja a lista abaixo, com os dias e horários:

Quarta (8)

13h – Fox Sports: West Bromwich Albion x Derby County – Inglês 2ª divisão

14h – ESPN Brasil: Sheffield United x Wolverhampton – Premier League

14h30 – Fox Premium: Betis x Osasuna – La Liga

14h30 – ESPN: Getafe x Villarreal – La Liga

16h15 – ESPN Brasil: Brighton x Liverpool – Premier League

17h – Fox Premium – Espanyol x Barcelona – La Liga

21h – ESPN – Orlando City x Inter Miami – MLS is Back Tournament

23h30 – ESPN 2: Nashville SC x Chicago Fire – MLS is Back Tournament

Quinta (9)

10h – ESPN 2: New York City FC x Philadelphia Union – MLS is Back Tournament

13h – ESPN: Leeds United x Stoke City – Inglês 2ª Divisão

14h ESPN Brasil: Everton x Southampton – Premier League

14h – Fox Sports: Bournemouth x Tottenham – Premier League

15h15 – ESPN 2: Tondela x Porto – Campeonato Português

16h15 – ESPN Brasil: Aston Villa x Manchester United – Premier League

17h – ESPN: Athletic Bilbao x Sevilla – La Liga

17h30 – Fox Sports: Famalicão x Benfica – Campeonato Português

21h – Fox Sports 2: Nascar Xfinity Series (Kentucky 1) – Nascar

21h – ESPN: ESPN Knockout: Carlos Takam x Jerry Forrest – Boxe

Sexta (10)

15h15 – Fox Sports: Sporting x Santa Clara – Campeonato Português

17h – ESPN Brasil: Real Madrid x Alavés – La Liga

21h – ESPN 2: Toronto FC x DC United – MLS is Back Tournament

23h30 – ESPN 2: Seattle Sounders x San Jose Earthquakes – MLS is Back Tournament

