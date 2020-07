Dólar e Bovespa fecham segunda-feira (06) em alta

Nesta segunda-feira, 6 de julho, o dólar fechou em alta, assim como a pontuação do Bovespa. No início do dia, a moeda norte-americana operou em baixa.

O dólar teve aumento de 0,62% e terminou o dia com cotação em R$ 5,3513. Na parcial de julho, em seus seis primeiros dias, a moeda acumula queda de 1,62%. Na média de 2020 até aqui, entretanto, a moeda acumula alta de 33,46%.

A alta reflete a incerteza sobre os rumos da economia. Atualmente, há estabilização nas estimativas, mas o receio de efeitos negativos surpresas, por causa do cenário de pandemia, mantém a instabilidade e incerteza, reduzindo a atratividade da moeda brasileira.

Recentemente, pesquisa Focus do Banco Central publicou estimativa de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve cair 6,5% em 2020. Semana passada, a estimativa era um pouco pior, de 6,54%. De acordo com as médias das projeções, o dólar deve acabar o ano com cotação de R$ 5,20.

Já a B3, principal índice da Bolsa de Valores nacional, fechou em alta nesta segunda-feira. A alta refletiu o otimismo do mercado estrangeiro. Foi o melhor resultado da bolsa nos últimos quatro meses, desde o dia 6 de março.

O Ibovespa fechou a segunda-feira com alta de 2,24% e 98.937 pontos. A alta de julho até agora é de 4,08%. No acumulado do ano, a bolsa tem queda de 14,45%.