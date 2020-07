Domènec Torrent enfim vai assinar contrato e ser anunciado como novo técnico

O Flamengo vai finalmente anunciar Domènec Torrent como seu novo treinador. As últimas pendências foram resolvidas, segundo apurou a reportagem da ESPN, e o espanhol assinará contrato ainda na manhã desta sexta-feira para ser enfim confirmado.

O principal problema, como noticiou o ESPN.com.br, era tributário. O estafe de Torrent terminou a quinta estudando a questão dos impostos no Brasil, algo muito diferente do que estão acostumados na Espanha. Isso, claro, influencia no tamanho do salário do treinador ao final de cada mês.

A expectativa era de que o anúncio já ocorresse na quinta, mas as conversas seguiram na Espanha. A sexta-feira passou a ser considerada um dia chave para selar o negócio, enfim definido. Agora é só uma questão de tempo para a confirmação.

O Flamengo esteve representado na Europa pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e pelo diretor Bruno Spindel, que se reportam diretamente ao presidente Rodolfo Landim, no Brasil, até mesmo para saber qual avanço financeiro podem dar nas conversas.



Braz e Spindel também se reuniram com Carlos Carvalhal e Fernando Hierro, mas definiram o nome de Domènec Torrent para ocupar o cargo de treinador.

Dome, como é chamado pelos mais próximos, impressionou não só pela forma como enxerga o futebol, mas também por estar aberto a dar sequência às ideias de Jorge Jesus. Seu último trabalho foi a frente do New York FC, da Major League Soccer, nos Estados Unidos.

Antes disso, trabalhou como assistente de Pep Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, tendo já trabalhado com o lateral Rafinha.