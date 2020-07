Domènec Torrent ganhará menos da metade do salário de Jesus no Flamengo; veja números

Novo técnico do Flamengo, o espanhol Domènec Torrent ganhará menos da metade do salário que o português Jorge Jesus recebia na Gávea.

Segundo reportagem do globoesporte.com, o treinador e sua comissão técnica receberão 1,5 milhão de euros (R$ 9,15 milhões) por temporada.

O Mister e seu estafe, por sua vez, embolsavam 3,5 milhões de euros (R$ 21,32 milhões) por ano.

Torrent, que deve assinar contrato nesta quinta-feira, terá vínculo até o final de 2021.

Domènec Torrent, técnico do New York City FC, durante draft da MLS Getty Images

Neste período, ele ganhará 2,25 milhões de euros (R$ 13,7 milhões) fixos, mas o valor pode subir em caso de títulos e premiações.

O ex-braço-direito de Josep Guardiola trará para o Flamengo outros três profissionais para formar sua comissão técnica.

São eles: o auxiliar-técnico Jordi Guerrero, o analista Jordi Gris e mais um preparador físico, que ainda não foi definido.

Antes de Torrent, os cartolas rubro-negros se encontraram com o espanhol Fernando Hierro, que dirigiu a Espanha na Copa do Mundo de 2018, e os portugueses Carlos Carvalhal e Jose Peseiro. Outros nomes especulados, como Leonardo Jardim e Marco Silva, acabaram descartados.

A estreia oficial do espanhol no comando do Fla será contra o Atlético-MG, em 9 de agosto, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes disso, a equipe carioca fará um jogo treino contra o Olaria para se preparar.