Domingão do Faustão volta a ser gravado com número reduzido de bailarinas · .

Fausto Silva deverá voltar aos estúdios da Globo ainda nesta semana para a retomada das gravações do Domingão do Faustão, que continuará sem a tradicional plateia e terá um número reduzido de bailarinas no palco. A quantidade de convidados recebidos pelo apresentador também deverá ser restringido, se limitando a apenas um por programa.

As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo. A emissora ainda está criando um protocolo de segurança para que a estreia da 17ª temporada da Dança dos Famosos possa acontecer em agosto, seguindo o cronograma original. O Show dos Famosos deste ano foi cancelado pela Globo em março.

O Domingão do Faustão começou a ser exibido sem plateia em 15 de março por conta da pandemia da Covid-19. Uma semana mais tarde, a Globo decidiu suspender as gravações e reprisar os melhores momentos do programa, com apenas uma participação de Fausto Silva pré-gravada em casa.

O apresentador de 70 anos afirmou ao . que suas participações deixaram de ser ao vivo por recomendações da emissora. Com a ajuda da mulher, Luciana Cardoso, que é diretora de Criação do Domingão, ele estava gravando em casa apenas entradas semanais, para introduzir as reprises do programa.

A emissora vem ensaiando aos poucos as retomadas dos trabalhos nos estúdios. Além do Domingão, programas como o Caldeirão do Huck, Mais Você e Conversa com Bial também sofreram adaptações por causa do novo coronavírus.

As novelas Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder, por sua vez, estão previstas para retomarem as gravações no fim de julho, seguindo um rígido protocolo de segurança e contando com efeitos especiais em cenas de beijo.

