Donnarumma pega pênalti, mas Milan fica no empate com Atalanta e pode ver Napoli encostar

Na abertura da 36ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu a Atalanta e ficou no empate em 1 a 1 – Calhanoglou abriu o placar para os donos da casa, Zapata empatou.

O resultado poderia até ser sido pior para os donos da casa, caso Donnarumma não tivesse defendido uma penalidade de Malinovskyi ainda na primeira etapa.

O jogo foi bastante equilibrado e os milanistas saíram na frente com um golaço de Calhanoglu. O turco cobrou falta da lateral da área com perfeição, no ângulo de Gollini, para fazer 1 a 0.

Dez minutos depois, a Atalanta teve uma chance de ouro para empatar. Malinovskyi sofreu um pisão dentro da área de Lucas Biglia e o VAR apontou a penalidade. O próprio jogador foi para a cobrança, mas Donnarumma voou no canto esquerdo para pegar.

A Atalanta continuou indo para cima e alcançou o empate. Zapata recebeu na entrada da área, ganhou na força física e na habilidade e saiu cara a cara com Donnarumma para tirar do goleiro e fazer 1 a 1.

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu drasticamente e o placar se arrastou até o apito final da arbitragem.

Com o resultado, o Milan se mantém na 6ª colocação com 60 pontos e seria, atualmente, o último classificado à Europa League. Logo atrás vem o Napoli, que tem 56 pontos e ainda joga na rodada – os sulistas enfrentam o Sassuolo, em casa, no sábado (25), às 16h45 (Brasília).

A Atalanta é a segunda colocada com 75 pontos, cinco atrás da líder Juventus e dois na frente da terceira colocada Inter de Milão – ambas com um jogo a menos.

Ibrahimovic lamenta durante a partida contra a Atalanta Mattia Ozbot/Soccrates/Getty Images

Milan 1 x 1 Atalanta

GOLS: Calhanoglu (MIL); Zapata (ATA)

MILAN: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia e Laxalt; Kessié, Biglia, Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic; Ibrahimovic; Técnico: Stefano Pioli

ATALANTA: Gollini, Hateboer, Tolói, Caldara, Djimsiti e Gosens; de Roon, Freuler e Papu Gómez; Zapata e Malinovskyi; Técnico: Gian Piero Gasperini

Calhanoglu fez seu 5º gol em 10 rodadas desde a volta

Somados a suas 7 assistências, Calhanoglu tem 12 participações diretas em gol desde a volta, maior marca da Serie A; Cristiano Ronaldo tem 11

Donnarumma defendeu o 6º pênalti de sua carreira em 17 oportunidades

Zapata e Muriel somam 36 gols na Serie A nesta temporada; esse número é mais do que três ataques inteiros na competição: Udinese, Brescia e SPAL

Papu Gómez não marca desde 6 de janeiro contra o Parma

No entanto, o argentino tem 9 assistências no período, maior marca da equipe

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meio de semana, pela Serie A.

Terça-feira, 28/07, 14h30*, Parma x Atalanta

Quarta-feira, 29/07, 14h30*, Sampdoria x Milan

*horário de Brasília