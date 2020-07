Dorinha queima o filme de Arthur com revelações devassas · .

A troca de identidade de Dorinha (Samantha Schmütz) causará uma confusão em Totalmente Demais. A irmã de Carolina (Juliana Paes) acordará do coma achando que é a editora-chefe da revista de moda e irá perturbar Arthur (Fabio Assunção). A mulher de Zé Pedro (Helio de La Peña) irá ao apartamento do bon vivant e fará revelações devassas sobre o relacionamento ioiô dele com sua parente e o beijará.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira (22), vestindo roupas de sua irmã, a personagem de Samantha Schumtz encontrará o agente. Ela estranhará a cara de confusão que o loiro fará ao vê-la em sua casa.

“O quê tem? Não posso mais chegar sem avisar? Antes, você gostava quando eu te fazia surpresas…”, dirá Dorinha agindo como Carolina. Maurice (Reginaldo Faria) olhará a cena abismado e achará que a irmã da jornalista é a mais nova conquista do filho. “Pera aí… Pegou a irmã também, malandrão!”, dirá o senhor, rindo à toa.

Eliza (Marina Ruy Barbosa) também observará tudo e ficará chocada com a situação. “Mas ela é casada, Arthur!”, alertará a ruiva, sem sucesso. Dorinha a interromperáe contará segredos quentes do o agente com a jornalista.

“Não! Nunca fui casada com esse cafajeste, gostoso…. Eu sou doida por ele desde o dia que ele me seduziu na festa do Country Club, lembra?”, dirá a personagem de Samantha Schmütz, imitando o estilo sedutor da chefe de Lu (Julianne Trevisol).

Dorinha (Samantha Schmütz) dará um beijão em Arthur (Fabio Assunção): nova Carolina

Cafajeste de marca maior

Sabendo do histórico de galenteador do personagem de Fabio Assunção, os personagens vão acreditar que Dorinha é a nova conquista do dono da Excalibur. “Mas esse meu patrão não tem jeito mesmo!”, exclamará Cida (Guida Vianna).

“Pera aí, pessoal! Não é nada disso. Ela acabou de sair do hospital e não tá falando coisa com coisa”, dirá o loiro, tentando contar que Dorinha sofreu uma troca de identidade depois que acordou do coma. “Pera aí, pera aí… A Carol sabe que você tá aqui?”, questionará ele, surpreso.

No auge da insanidade, a mãe de Maria (Juliana Louise) continuará a manter a pose: “Como assim, a Carol? Carolina Castilho sou eu!”, reforçará Dorinha antes de dar um beijão de novela em Arthur.

